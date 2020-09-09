ملياردير أمريكي يخسر 16 مليار دولار في 6 ساعات فقط

المواطن - متابعة

تراجعت الثروة الشخصية لمؤسس شركة تسلا والرئيس التنفيذي، إيلون ماسك، بأكثر من 16 مليار دولار في ما يزيد قليلًا عن ست ساعات من التداول يوم أمس الثلاثاء، وفقًا لقوائم الأثرياء في كل من وكالة بلومبيرغ وموقع فوربس، حيث شهدت أسهم شركته أسوأ تراجع يومي.

كما تراجع ترتيب ماسك في قائمة المليارديرات وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، حيث كان سادس أغنى شخص في العالم، وكان في المرتبة الثامنة في قائمة فوربس، إلا أنه وفي نهاية أغسطس، صعد ماسك إلى المركز الثالث في هذه القوائم بعد جيف بيزوس وبيل جيتس مباشرة.

وانخفض سهم تسلا أمس بنسبة 21%، مسجلًا أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية، حيث تم استبعاد شركة تسلا مصنع السيارات الكهربائية من مجموعة شركات مضافة إلى S&P 500.







شارك الخبر