مميزات فصيلة الدم AB

هناك الكثير من مميزات فصيلة الدم AB ويعتبر من أهم تلك المميزات هو أن حامل تلك الفصيلة يستطيع استقبال الدم من جميع الفئات الأخرى.

ما هي فصائل الدم

سنتعرف من خلال موقع المواطن على العديد المعلومات التي تخص فصائل الدم، والتي منها فصيلة الدم AB وكذلك سنتعرف على مميزات فصيلة الدم AB.

فصائل الدم أو زمرة الدم لها أربعة أنواع الفصيلة A، والفصيلة B، والفصيلة AB، والفصيلة O.

كل فصيلة من الفصائل السابقة لها ما يميزها من الخصائص، ولكن لنعرف منشأ تلك الفصائل من البداية، فالعامل المسئول عن تحديد تلك الفصائل في جسم الإنسان هو الجينات الوراثية.

فزمرة دم الأب والأم هي ما يٌحدد فصائل دم أبنائهم، حتى أنه يمكن الاعتماد على فصائل الدم في نفي نسب طفل إلى أبيه، ولكن لا يمكننا اعتمادها كوسيلة لإثباته.

ففصيلة الدم هي عبارة عن أنتجن (antigen) موجود على سطح كرات الدم الحمراء، ويقابله مضادات له في الدم (antibody)، ولهذا يجب أن يتم نقل دم للشخص من شخص آخر له نفس الفصيلة.

فإذا حدث العكس، ولم يكن من نفس الفصيلة سيحدث تجلط للدم، مما قد يتسبب في مشاكل صحية كثيرة قد تؤدي إلى الوفاة بشكل كبير.

الأسس التي يتم نقل الدم بناء عليها

كثيرًا ما قد نسمع عن تعرض أشخاص من محيطنا إلى حوادث أو عمليات جراحية واحتياجهم لمتبرعين بالدم، ولكن ما هي الأسس التي يتم على أساسها التبرع

يكون هذا على أساس اختبار التطابق، ويتم عمل هذا الاختبار حتى يتم تحديد فصيلة دم المتبرع، والتأكد من أنها مطابقة لفصيلة دم المريض.

ففصيلة الدم تقبل الفصيلة المتشابهة لها فقط، ولكن هناك بعض الحالات الخارجة عن تلك القاعدة والتي منها ما يخص فصيلة الدم o.

ففصيلة الدم o هي مٌعطي عام، أي أنها يمكن للشخص الحامل لفصيلة الدم o أن يتبرع بالدم لأية فصيلة أخرى، حيث أن فصيلة الدم o فيها كرات الدم لا تحتوي على أي من antigen A أو antigen B، ولا يوجد مضادات لهم في الدم، ولهذا لا يحدث تجلط للدم أبدًا بسببها.

والفصيلة الأخرى التي تشذ عن القاعدة هي الفصيلة AB، والتي تعتبر مٌستقبل عام، ويعتبر هذا من أهم مميزات فصيلة الدم AB حيث أن الشخص الذي تكون هذه فصيلة دمه يستقبل دمًا من أي فصيلة أخرى.

حيث أن الشخص الذي تكون هذه فصيلة دمه يستقبل دمًا من أي فصيلة أخرى. أما بالنسبة لفصيلة الدم A فهي تستقبل الدم فقط من شخص فصيلة دمه A أو O

وفصيلة الدم B تستقبل الدم من شخص حامل لفصيلة الدم B أو O فقط لا غير.

وحدوث أي خطأ في أثناء تحديد الفصائل لنقل الدم قد يؤدي لمشاكل صحية خطيرة جدًا على حياة الشخص المنقول له الدم.

مميزات فصيلة الدم AB

من ضمن مميزات فصيلة الدم AB أنها من الفصائل النادرة على مستوى العالم، فهي تعتبر اختلاط ما بين فصيلة الدم A، فصيلة الدم B.

حيث لا تتعدى نسبة الأشخاص ممن يحملون تلك الفصيلة المميزة الخمسة بالمائة من سكان العالم.

يستطيع الأشخاص الحاملون لفصيلة الدم AB أن يستقبلوا الدم في حالة حاجتهم لنقل الدم من جميع فصائل الدم A، B، AB، O.

يمكنهم لأجسامهم التكيف بشكل أو بآخر من جميع الظروف البيئية المختلفة، فأغلبهم لا يتأثرون بالطقس المرتفع في درجة الحرارة، أو البرودة، أو المناطق المرتفعة.

ولكنهم يمتلكون جهاز هضمي يتأثر بأقل التغييرات في أنظمتهم الغذائية، ولهذا يجب عليهم عدم تغيير النظام الغذائي فجأة، ولكن بالتدريج، ومعرفة مدى تقبل أجسامهم لهذا التغيير.

يعاني هؤلاء الأشخاص من ضعف جهازهم المناعي، ولهذا يجب عليهم الاعتماد على الفواكه والخضراوات في نظامهم الغذائي حتى يمدهم ذلك بالفيتامينات والمعادن التي تقوي من مناعتهم.

هناك بعض الأمراض التي يكثر الإصابة بها أو يكون الأشخاص الحاملون لتلك الفئة معرضون للإصابة بها أكثر من غيرهم من أصحاب الفئات الأخرى، ومنها التهابات الجهاز الهضمي.

وكذلك هناك التهابات الجهاز البولي، والإصابة بالسرطانات، والتهابات العين.

مميزات فصيلة الدم O

بعد أن تعرفنا على مميزات فصيلة الدم AB نأتي لمميزات فصيلة الدم O، فهي فصيلة لا تقل تميزًا عن فصيلة AB فيتميز الأشخاص ممن يحملون تلك الفصيلة بالآتي:

يكون الأشخاص ذوي فصيلة الدم o أقل من غيرهم في التعرض للإصابات المتعلقة بالأمراض القلبية، والأوعية الدموية.

لا يتعرض الأشخاص الحاملون لتلك الفئة إلى أمراض ضعف الذاكرة والتركيز، فتجدهم أكثر تركيزًا حتى في أعمارهم الكبيرة.

يزداد مع هؤلاء الأشخاص فرصة الإصابة بالسرطانات الخاصة بالجهاز الهضمي مثل سرطان المعدة، وسرطان المريء، وسرطان القولون.

الفائدة من معرفة فصيلة الدم

من المهم جدًا أن نقوم بعمل فحص لمعرفة فصيلة دمنا، ويظهر هذا في حالة احتياجنا للآتي

معرفة ما يناسبنا من الأنشطة الرياضية، والأكلات التي تتناسب معنا، ولا تسبب لنا الأمراض.

فمثلًا الأشخاص ممن يحملون فصيلة الدم AB يجب أن يقوموا بتناول الفيتامينات والمعادن حتى يقللوا من خطر إصابتهم بمشكلات وأمراض وضعف الذاكرة.

بينما الأشخاص بفصيلة الدم O يجب أن يقوموا بمتابعة مستوى تخثر الدم لديهم، لأنهم يميلون إلى أن يكون لديهم سيولة في دمهم.

يجب على الأم الحامل قبل الولادة أن تقوم بإجراء فحص لمعرفة فصيلة دمها، وتظهر هنا أهمية عامل ريسيس في أنها إن كانت نتيجتها سالبة، أي لا تحتوي دمائها على أنتجن لهذا العامل.

ستحتاج إلى حقنة بعد ولادتها الأولى حتى تقضي على أية أجسام مضادة قد تتكون داخل جسمها نتيجة تسرب دم من الجنين الأول إلى دمها، وقد يمنع هذا فرص ولادتها لجنين آخر سليم.

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