منجزات وتطورات في مختلف المجالات تشهدها القصيم في عهد الملك سلمان

المواطن - واس

تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً على مختلف المجالات والأصعدة ونالت منطقة القصيم منها مدينة بريدة وأثنى عشر محافظة والمراكز التابعة لها نصيباً من هذا التطور الذي توليه حكومتنا الرشيدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومن بينها الخدمات الصحية والنقل والبلدي ويحق لنا أن نفخر بها جميعاً.

مشاريع صحية:

وحقق التجمع الصحي بمنطقة القصيم خلال العام الماضي إنجاز عدد من المشاريع الصحية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي أسهمت في تسهيل الحصول على الخدمات الصحية ورفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمستفيدين ، كان من بينها افتتاح أكاديمية طب الأسرة ، وحصول خمسة مستشفيات على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، بالإضافة إلى اعتماد سبعة برامج للدراسات العليا ، وإطلاق وإنهاء ثمان مشروعات صحية بتكلفة 40 مليون ريال.

وبين الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان الشائع أن الرؤية الحكيمة لقيادة هذا الوطن ، من خلال ترجمة رؤية 2030 على أرض الواقع ومنطقة القصيم إحدى المناطق التي حظيت برعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة – حفظها الله -، وكشف التجمع الصحي بمنطقة القصيم عن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة خلال العام الماضي 1441هـ، حيث تمكن من تقديم الخدمة لأكثر من 3,249,258 مستفيداً، وتفعيله للنظام الطبي الإلكتروني في 97 مركزاً صحياً، بالإضافة إلى العمل على تدشين نظام وصفتي في 63 مركزاً صحياً.

وأضاف الشائع أن التجمع الصحي قد أنهى عدد ثمانية مشروعات تطويرية بقيمة إجمالية وقدرها 18,803,258 ريالاً، وإطلاقه لعدد ستة مشروعات جديدة بقيمة 21,422,258 ريالاً العام الماضي، منوهاً أنه تمكن من استقطاب ودعم للكوادر الطبية في مكونات التجمع الصحي بعدد 440 كادراً طبياً، وتزويد أقسام الأشعة بالمنطقة بعدد 144 أخصائي وأخصائية أشعة.

وبين أن خمسة مستشفيات ومراكز متخصصة تمكنت من الحصول على الاعتماد المؤسسي من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمراكز تدريبية لمنح شهادة الزمالة السعودية، لافتاً إلى أنه جرى إقامة أكثر من 488 دورة تدريبية بواقع 1657 ساعة تعليمية استفاد منها أكثر من 20822 متدرباً ومتدربة، كما تم تدريب وتأهيل 335 طبيباً في مكونات التجمع للعمل في أقسام العناية المركزة وللتعامل مع حالات كورونا كوفيد 19.

من جهة أخرى تعمل وزارة النقل على دراسة وتصميم وتنفيذ أعمال الطرق وصيانتها بكفاءة، والمشاركة في تنسيق أعمال منظومة النقل وتلعب دور الجهة المشرعة لجميع أعمال التخطيط والتنفيذ اليومية لخدمات النقل، استناداً إلى رؤية تهدف لتطوير قطاع النقل في المملكة ، حيث نفذت الوزارة عدد من المشاريع تجاوزت قيمتها 800 مليون ريال .

وبين مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الشمري أن قطاع الطرق والنقل بمنطقة القصيم يحظى كغيره من قطاعات الدولة باهتمام وعناية القيادة الرشيدة , مشيراً إلى أن وزارة النقل نفذت هذه المشاريع من الطرق وما زالت تنفذ العديد من المشروعات التنموية بالمنطقة ومحافظاتها لتنمية وتطوير المنطقة ، حيث أفتتح الممر السفلي لطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز, بطول تجاوز 2 كيلو متر بقيمة 464 مليون ريال ، و طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بمدينة بريدة بطول 21 كيلو متراً بتكلفة 98 مليون ريال ، بالإضافة إلى افتتاح طريق الأمير فيصل بن مشعل ببريدة الكترونياً و التقاطع العلوي لطريق الملك فهد مع طريق الإمام تركي بن عبدالله ببريدة ، وافتتح تقاطع طريق الدرعية بمحافظة عنيزة و تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الرس دخنة بمحافظة الرس .

وأشاد الشمري بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة القصيم من دعم واهتمام في تنفيذ المشروعات التنموية على كافة الأصعدة.

القطاع البلدي في القصيم:

كما نال القطاع البلدي بمنطقة القصيم بالدعم من قبل حكومتنا الرشيدة حيث نفذت بلديات المنطقة العديد من المشاريع التنموية والتجميلية, حيث قامت بلدية محافظة الأسياح بعدد من المشاريع منها : ” القرية التراثية بعين بن فهيد ” للمحافظة على التراث ولما له من قيمة إنسانية أصيلة ومحافظة على الطابع التراثي تم الانتهاء من المتحف التراثي مشروع القرية التراثية بعين بن فهيد ليكون مزاراً سياحياً ، و ” سوق بيع وشراء الصقور بعين بن فهيد ” وتم طرح استثمار موقع لإنشاء سوق لبيع وشراء الصقور على مستوى منطقة القصيم مختصة للصقارة والصقور ومستلزماتها للحفاظ على الموروث والارتباط التاريخي العريق للصقر واهتماما ودعم للهواة وإحياء لموروث الآباء والأجداد ، وسوف يشهد افتتاحه في القريب العاجل, وجرى الانتهاء من مما يقارب 90% من إنشائه ، و ” منتزه الأمير فيصل بن بندر والحدائق “, حيث تولي البلدية اهتمامها بتهيئة والصيانة الدورية لمنتزه الأمير فيصل بن بندر بسد مارد بعين بن فهيد والحدائق بالمحافظة والمراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية وأعمال التشجير ضمن خطة البلدية وسعيها لتحسين جودة الحياة بالمحافظة والمراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية وتحويلها إلى بيئات جاذبة يقصدها السياح والمتنزهون من داخل المحافظة وخارجها ، و ” مضامير المشاة “, وأنشئت بلدية محافظة الأسياح 22 مضماراً بمساحة 52066 م2 بأماكن متفرقة ومميزة بالمحافظة وجميع المراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية تحيط بها الأشجار والمسطحات الخضراء إيماناً منها بأهمية الرياضة وممارستها ومواكبة لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة ممارسي رياضة المشي ، بالإضافة إلى ” الملاعب وساحات البلدية بالمحافظة ” كما حرصت البلدية على إيجاد أماكن للشباب لمزاولة الرياضة واستثمار أوقاتهم بالشكل المفيد وتوفير أماكن احتفالات لأهالي كل مركز لدعم الأنشطة الاجتماعية وتتكون المنشأة من ملعب كرة قدم وملعب للأطفال وساحة لإقامة احتفالات الأهالي وأنهت البلدية العمل على 9 ملاعب وتجهيزها بالكامل وأخرها ملاعب وساحات البلدية بمركز ضيدة والمنجز منها :ملاعب وساحات البلدية بعين بن فهيد ، ومركز البندرية ، ومركز الجعلة ، ومركز طريف ، ومركز التنومة ، ومركز الخصيبة ،و مركز حنيظل ، ومركز أباالورود ، ومركز ضيدة .

دعم كبير لـ البدائع:

وحظيت بلدية محافظة البدائع بدعم كبير ومتواصل من القيادة الرشيدة، إدراكاً منها بأهمية الأدوار والمسؤوليات المناطة بها، ومالها من علاقة وثيقة بحياة الإنسان في أنحاء المملكة ، حيث خصصت الميزانية العامة للدولة لقطاع البلديات لتعزز من القدرة على إنجاز الكثير من المشروعات البلدية والتنموية في جميع مناطق المملكة والارتقاء بجودة الخدمات البلدية في العديد من المجالات مثل الإنارة والأرصفة وتجميل الطرق والشوارع، ومجالات الإصحاح البيئي، ومشروعات درء مخاطر السيول، ومشروعات إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات وتطوير المرافق والمنشآت البلدية، والرقابة على الصحة العامة وسلامة الغذاء وغيرها من الخدمات البلدية إلى جانب العمل على أتمتة جميع الخدمات البلدية وتحقيق التحول الرقمي من أجل النهوض بخدمة المستفيدين من القطاع البلدي والانتقال إلى مرحلة جديدة عمادها توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة، وتعزيز الممارسات المرتكزة على رضا المستفيد النهائي وتتجلى هذه الإنجازات في مختلف مجالات العمل البلدي من خلال المشروعات الضخمة التي تنفذها بلدية محافظة البدائع للوصول لأرقى معايير الجودة في مجالات الخدمات البلدية بدءًا من المرافق والمنشآت البلدية وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية لتيسير الحصول على هذه الخدمات، مروراً بمشروعات الرقابة على الصحة العامة وسلامة الغذاء وتحديث مجمل اللوائح ذات العلاقة بمجالات العمل البلدي والإصحاح البيئي ومكافحة الآفات والنظافة والتخلص الآمن من النفايات ، وصولاً إلى تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية الكبرى مثل إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات بمبلغ (13.889.973 ريالاً) وأعمال زفلته وإنارة بمبلغ (8.729.654 ريالاً) وإعمال صيانة الأزفلت (3.899.500 ريالاً ) درء اخطار السيول بمبلغ (1.940.015 ريالاً) .

وتعمل بلدية البصر التابعة لأمانة منطقة القصيم على تنفيذ المشاريع البلدية منها صيانة ورصف الشوارع في عدد من المراكز والقرى داخل نطاق خدمات البلدية حيث تقدر كميات السفلتة الإجمالية بـ ( 35102.6م2 )، بالإضافة الى أعمال شبكات تصريف السيول بكمية قدرها (520م.ط ) وتواصل البلدية جهودها في أعمال إزالة التشوه البصري برفع الأنقاض والمخلفات بشكل دوري حيث بلغت كميات المخلفات المرفوعة خلال الأشهر الماضية (59832م3)، إضافة إلى طرح فرص استثمارية جديده تساهم في توفر متطلبات المواطن والمقيم وتدعم إستراتيجية زيادة الاستثمارات البلدية وتنمية الإيرادات الحكومية والعمل على مراعاة تكامل الخدمات في الحدائق والمنتزهات وتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية من خلال توفير الألعاب والمسطحات الخضراء،والمقاعد ومضامير المشي ودورات المياه، واعمال الصيانة الدورية للمنتزهات، وصيانة أعمال الإنارة في الشوارع والميادين و تركيب الإنارة التجميلية الخاصة بالأعياد والمناسبات الوطنية.

كما نفذت بلدية البطين خلال العام الماضي عدد من الأعمال منها : إنشاء وتأهيل دوار الطرفية ، إنشاء وتأهيل حديقة الطرفية العامة ، إنارة وتحسين مداخل الطرفية ، سفلتة الطريق الدائري بالبطين ، تركيب لوحات توجيهية للحركة الرئيسية بالبطين ، تحسين مدخل البطين (أرصفة) ، تهيئة المنطقة المحيطة بجامع البطين (أرصفة ومواقف) ، تكسيه وإعادة تأهيل عبارات السيول بالبطين والطرفية ، كما تقوم بلدية البطين بإعمال أخرى منها : سفلتة مخطط المنح بالطرفية ، استكمال أعمال ميدان الاحتفالات بالبطين ، استكمال مشروع الأسواق التجارية بالبطين ، استكمال مبنى البلدية .

مشاريع بلدية خدمية:

وتأتي المشاريع البلدية الخدمية المتعددة التي تنفذها بلدية الخبراء, وقد حظيت البلدية بعدد من مشاريع الخير ومن أبرز هذه المشاريع : إنشاء منتزهات برية وحمايتها بالخبراء بمبلغ ٢٤٥٢٦٧٨ ريالاً ويتضمن المشروع إنشاء سور حماية بطول ٥٠٠٠ م وشبكة ري تخدم ٣٥% من مساحة المشروع ، بالإضافة إلى زراعة أشجار برية ومباني خدمية ، ومشروع تأهيل وتطوير الطرق والتقاطعات بالخبراء بمبلغ ٢٢٨٠٠٠٠ ريال ويتضمن هذا المشروع تنفيذ أعمال أرصفة وبالدورات وأعمال إنارة وطبقات رصف سطحية مشروع إنشاء حدائق وممرات مشاة وساحات بمبلغ ٢٥٩٦٠٣٩ ريال ويشتمل المشروع على مكونات رئيسية منها أعمال أرصفة وملعب كرة قدم وسلة وطائرة وأعمال إنارة ، ومشروع إنشاء وتطوير وترميم مرافق بلدية بالخبراء بمبلغ 1606961.78 ريالاً والمشروع إنشائي مساحته 510 م2 ويتكون من مكاتب إدارية واستقبال وصالة اجتماعات ، وتأهيل وتطوير الطرق والتقاطعات بالخبراء بمبلغ 12600004 ريالات ويتضمن المشروع سفلتة وتأهيل طرق حيوية بالخبراء وأعمال وأرصفة ودهانات وإنارة للطرق والميادين ، ومشروع تأهيل الخبراء القديمة بمبلغ 2698732 ريال ويتضمن المشروع استكمال تأهيل وترميم بلدة الخبراء التراثية على النمط التراثي ، وتسمية الشوارع وترقيم الأملاك بالخبراء بمبلغ 878885 ريال ويتضمن المشروع تسمية شوارع رئيسية وفرعية وأسماء أحياء ولوحات ترحيبية وتوجيهية ولوحات كابولية عند التقاطعات ، وسفلتة وأرصفة وإنارة بالخبراء بمبلغ 4209049 ريالاً ويتضمن المشروع أعمال سفلتة لشوارع رئيسية وفرعية داخل الأحياء وهيكلية وكذلك أعمال أرصفة وإنارة .

الشماسية وميدان الباطن:

كما أنجزت بلدية محافظة الشماسية خلال عام 1441ه ما يلي : ” ميدان الباطن ” الذي يعد المدخل الغربي للمحافظة ويربط بين شوارع رئيسية لزائري المحافظة (طريق الأمير فيصل بن بندر و طريق بريدة -الشماسية و طريق بريدة – الربيعية ) , حيث تم بناء المجسمات الحجرية وإنشاء الإنارة التجميلية للدوار, إضافة إلى عمل سارية العلم على طريق الأمير فيصل بن بندر مقابل مبنى البلدية من الجهة الشرقية بارتفاع 42 متر ، جرى سفلتة و إنارة الجزء الغربي بمخطط الرمال غرب الشماسية , وسفلتة شوارع متفرقة بمركز الربيعية ومحافظة الشماسية ، وتأهيل طريق الأمير فيصل بن بندر , وسفلتة وإنارة طريق المدرج الرابط بين طريق الملك عبدالعزيز و طريق الملك عبدالله , وتحسين مدخل المحافظة الجنوبي الواقع على الطريق الواصل بين محافظة الشماسية وطريق الرياض السريع بمجسمات جمالية , وإنارة مدخل مركز النبقية على الطريق الرابط بين مركز الربيعية ومحافظة الأسياح بإنارة تجميلية ، بالإضافة إلى عمل نفس الأعمال لمخارج كبري أم سدرة الواقع على طريق القصيم – الرياض السريع وتم تكسية جدران الكوبري ب ( aRC ), وتركيب شاشات إلكترونية بالشوارع الرئيسة بالمحافظة ومركز الربيعيه لعرض المستجدات بالمحافظة والمنطقة والمشاركة بالمناسبات الوطنية ، كم تنوي البلدية مستقبلا على إكمال العمل بالبوابة الشرقية لمنطقة القصيم (مركز أم سدرة ) مع تأهيل الكوبري المجاور للمركز , بالإضافة إلى تأهيل و إنارة مخرج الشماسية الواقع على طريق بريدة – الربيعية .

مشاريع تنموية في المذنب:

وتعرض بلدية محافظة المذنب مشاريعها التنموية المنفذة والجاري تنفيذها, حيث شرعت بلدية المحافظة ممثلةً في إدارة الشؤون الفنية تنفيذ خطة عملها في تأهيل وتحسين مشاريع البنية التحتية والمتمثلةً في أعمال السفلتة وتركيب أعمدة الإنارة لعدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية داخل المخططات السكنية وخارجها بكميات بلغت 670.542 م2 وتركيب 930 عامود إنارة موزعة على عدة مواقع مختلفة من المحافظة والمراكز والهجر التابعة لخدمات البلدية وفق خطة العمل المنجزة خلال العام 1441هـ, حيث تم البدء في تأهيل الطرق ابتداءً بالعمل على سفلتة عدد من طرق حي المروج بطبقة إسفلت وبمساحة 134000م2 مع استكمال باقي المخطط ، كذلك تأهيل عدد من شوارع حي الريان بمساحة 117474م2 وانتهاءً بجزئه الغربي ، بالإضافة لذلك طريق الملك خالد الذي تتم فيه أعمال السفلتة على مساحة 46800م2 ، وتواصل البلدية جهودها في إعادة تأهيل عدد من الطرق داخل الأحياء السكنية كحي البستان والذي بلغ مساحة ما تم تغطيته بطبقة أسفلت جديدة 132268م2 الذي شمل تركيب 78عامود إنارة، واشتملت أعمال التطوير وتحسين البنى التحتية حي الخزامى بطبقة أسفلت بمساحة 30000م2 مع تركيب 23 عامود إنارة وتركيب عدد 316 عامود إنارة لحي قرطبة و102 لحي الخالدية ، كما واصلت البلدية أعمال إعادة تأهيل طريق الملك عبدالعزيز بطبقة إسفلت بلغ مجموع مساحته بـ 90000م2 مع تركيب عدد 160 عامود إنارة ديكورية وطريق الملك سلمان بمساحة 40000م2 وطريق الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بمساحة 90000م2 ، وتجري الآن أعمال تأهيل المدخل الجنوبي للمحافظة وتطويره وتجميله مع متابعة استكمال أعمال المرافق التابعة للبلدية من محطة محروقات وسكن لعمالة البلدية ، أما فيما يخص المشاريع المنجزة فقد أنهت البلدية تنفيذ عدد ثلاث ساحات داخلية في أحياء قرطبة والروضة والقادسية وثلاثة ميادين وهي ميدان الخليج وميدان طريق الأمير فيصل بن مشعل بن سعود وميدان طريق عثمان بن عفان رضي الله عنه .

مشروعات في دخنة:

ومن ضمن أعمال بلدية دخنة لعام 1441هـ التي قامت بها البلدية : ميدان المدخل الشمالي لدخنة ، ميدان مركز الغيدانية ، مشروع سفلتة مخطط رقم ق/خ /8 بحي القدس ، تركيب الإنارة بحي القدس ، وعمل صيانة للأرصفة بمركز الشبيكية ، المركز الحضاري الواقع على طريق الملك عبدالعزيز ، الصالات الرياضية الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز ، ومنتزه الشباب الواقع على طريق الملك عبدالعزيز ، وتبتير الأراضي لمخططات القطع السكنية وقطع الأراضي الحكومية ، وعمل صيانة للأرصفة بمركز الدحلة ، وعمل صيانة لحديقة حي القدس بدخنة ، وعمل صيانة لحديقة حي السلام بدخنة ، وسفلتة طريق عمر بن الخطاب بطول 1500م ، ومن الأعمال المقترحة : إنارة أحياء دخنة والمراكز التابعة لها ، وتحسين وتجميل الميدان الرابط بين طريق عمر بن الخطاب وفيضة دخنة ، وصالة الكفي شوب الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز ، وصيانة الشوارع في بعض أحياء دخنة والمراكز التابعة لها ، وتحسين وتجميل ميدان فيضة دخنة ، والقيام بإنهاء أعمال الجزيرة الوسطية الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز ، وممشى الشباب الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز ، وسفلتة بعض أحياء دخنة والمراكز التابعة لها .

فيما أنهت بلدية الفوارة عدد من المشاريع الجديدة منها مبنى البلدية الواقع على طريق الملك عبدالعزيز حيث بلغت تكاليف إنشائه الإجمالية (21.011.171) ريالاً، وأقيم على مساحة (32،500) متر مربع، ويتكون من 3 طوابق ويضم الإدارات الرئيسة والأقسام الإدارية والفنية التي تم تجهيزها بالاحتياجات والأجهزة كافة ، وكذلك مشروع مستودعات وورش البلدية بلغت تكاليف إنشائه الإجمالية (2.844.200) ريال، وأقيم على مساحة (15،100) متر مربع ، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع منتزه الجزيرة الواقع على طريق الملك فيصل وبلغت تكاليف إنشائه (2.395.900) ريال على مساحة (63،000) متر مربع ، و الانتهاء من مشروع مسلخ البلدية بمركز النمرية على مساحة (157) متر مربع .

البكيرية:

وحظيت بلدية البكيرية بعدد من المشاريع التنموية والاجتماعية, حيث بلغت قيمة المشاريع أكثر من 65 مليون ريال مشاريع تنموية ونوعية التي تخدم المواطن والمقيم وشملت المشاريع الجديدة، عقود لتأهيل الشوارع والطرق والتقاطعات في المحافظة ، إلى جانب مشروعات سفلتة وأرصفة وإنارة ومشاريع مبادرات ومشاريع درء أخطار السيول ومشاريع تحسين وتجمل مداخل البكيرية والمراكز التابعة لها , كما شملت المشاريع التنموية صيانة المسطحات الخضراء والأشجار والزهور على مدار العام، بمساحة تقدر بحوالي 550 ألف متر مربع , وتقوم البلدية بمتابعة وصيانة 25 حديقة و 45 ساحة بلدية بالمحافظة والمراكز التابعة بمساحة مليونين متر مربع .

ولم تتوقف بلدية البكيرية عند المشاريع التنموية بل ذهبت بعيداً وشاركت المواطن والمقيم بالمشاريع الاجتماعية التي تخدمهم وتوفر لهم متنفساً حيث شاركت بالعديد من المهرجانات المجتمعية السياحية وأقامت مهرجان الربيع ومهرجان الزهور ومهرجان الرمان ومهرجان الفراولة ومؤتمر الطاقة المتجددة ووفرت الفرص الوظيفية للشباب والفتيات من خلال هذه المهرجانات ووفرت أيضاً فرص استثمارية للأسر المنتجة حيث هيأت لهم الموقع المناسب لعرض منتجاتهم ومواهبهم , كما نفذت العديد من الدورات التدريبية والتطويرية لموظفي المراقبة الصحية على مستوى منطقة القصيم ودورات تدريبية تطويرية لمديري العلاقات العامة والإعلام والمتحدثين الرسميين بالجهات الحكومية , ومازالت بلدية البكيرية تشارك المجتمع من أجل التنمية والتطوير وذلك من خلال تطبيق رؤية المملكة 2030 تحت ظل حكومتنا الرشيدة – وفقها الله – .

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