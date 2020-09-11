منصة مدرستي التحديث الجديد https schools madrasti sa auth index

منصة مدرستي التحديث الجديد

يبحث الكثير من الناس والطلاب والمعلمين عن موقع ورابط منصة مدرستي التحديث الجديد حيث تقوم المملكة والوزارة بمجهودات كبيرة في هذا المجال للتخلص من المشاكل والعقبات التي تواجه الطلبة.

التعليم الإلكتروني

من أهم المميزات والخدمات النفعية التي نحصل منها من الإنترنت هو التعليم والمزايا التي نحصل منها من التكنولوجيا من خلال خدمة الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، حيث أنه هناك العديد من المميزات والعيوب ولكن من نراه مؤثرًا في حياتنا الآن هو الخدمات التعليمية والحكومية التي تقدم للمواطنين.

وتحاول المملكة في الفترة الأخيرة أن تجعل جميع المعاملات التي يحتاج لها المواطنين بشكل يومي أن تكون من خلال الإنترنت للقضاء على الزحمة والتجمعات وهذا في ظل قوانين وإجراءات مكافحة وباء الكورونا، فقد قامت بإنشاء منصات تعليمية تعمل على تعليم الطلبة في منازلهم.

حيث يقوم الطالب من خلال التعليم عن بعد تقلي جميع الدروس والمحاضرات وشرح المواد الدراسية وحل الواجبات وتصحيحها من خلال الإنترنت وهو جالس في منزله.

منصة مدرستي التعليمية

تعتبر هذه المنصة هي الوحيدة والفريدة من نوعها في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم المملكة هذه الخدمة من خلال وزارة التعليم التابعة للحكومة السعودية لتوفير العناء على الطلبة والقضاء على الزحمة والكورونا فقد كان هذا القرار الخاص بإنشاء هذه المنصة ضمن إجراءات وقوانين مكافحة الكورونا.

فمن خلال هذه المنصة يقوم المعلم بتقديم شرح المواد والمقررات الدراسية الخاصة بكل الفرق، دون استنشاء فطالب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية هما المستفيدين من هذه المنصة فقط، بجميع الأقسام والشعب العلمية والمواد الدراسية باستخدام أحدث وأفضل أساليب الشرح والتصحيح والتقويم.

وتهتم المملكة دائمًا بتطوير منصة مدرستي التحديث الجديد كل فترة وهذا لمواجهة الصعوبات أو المشاكل التي تحدث للطلبة أثناء تسجيل الدخول وبث المحاضرات وهكذا، حيث يسير اليوم الدراسي في المنصة مشابه تمامًا لليوم الدراسي في المدرسة داخل الفصول، من غياب وحضور وتصحيح واجبات.

خدمات منصة مدرستي التحديث الجديد

تقدم المنصة العديد من الخدمات التعليمية لجميع الطلبة، في المراحل الدراسية المختلفة، مع تقسيم فترات اليوم على المراحل الثلاثة، مع تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تخدم مستوى التعليم الخاص بالطالب، ومنها:

رفع المعلمين واجبات وملاحظات للطلبة بشكل يومي.

إمكانية تنزيل الواجبات المدرسية ملفات بصيغة pdf لطباعتها أو الاستعانة بها في الماكرة فيما بعد.

إمكانية تصحيح الواجبات من قبل المعلمين ومعرفة مستوى الطالب الدراسي وتقويمه.

يمكن أن يقوم الطالب بتنزيل الحلقة بعد بثها لمشاهدتها أكثر من مرة.

الحصول على مكافآت من قبل المعلمين للطلبة الملتزمة.

يمكن للطالب أن يتفاعل مع المعلم أثناء شرح الدرس ويجب ويستفسر عن ما يريد الاستفسار عنه.

تحديث منصة مدرستي

قبل التحديث الجديد لمنصة مدرستي كانت الطلاب تواجه مشكلة في تسجيل الدخول إلى المنصة والحصول على اسم المستخدم بكل سهولة، وهذا الأمر وارد في أي منصة جديدة أو موقع حديث، وهذا لأنه يكون تجريبي غلى حد ما، فقد تم إطلاق هذه المنصة بكل سريع لاستكمال التعليم بعد توقفه في ظل أيام الكورونا.

وبالتالي فقد قامت المملكة بإصدار منصة مدرستي التحديث الجديد مرة أخرى وهذا بعد شكاوى واستفسارات كثيرة حول مشكلة تسجيل الدخول والتأخير عن حضور الحصة وغيرها، لذلك قامت المملكة بالاستجابة السريعة للطلبة وتحديث المنصة لكي تكون أفضل وأسرع من قبل.

طريقة تسجيل الدخول إلى تحديث منصة مدرستي

بعد التحديث الجديد يمكنك أن تقوم بالتسجيل إلى المنصة بكل سهولة ويسر والدخول على الحصص والواجبات التي تريدها دون أي عقبات أو مشاكل، ويتم هذا من خلال هذه الخطوات:

الدخول إلى المنصة.

الضغط على زر التسجيل التي يوجد في الأعلى.

سوف تطلب منك المنصة أن تقوم بإدخال الحساب الخاص بك على مايكروسوفت لعرض الحصص، من خلال إدخال كلمة المرور اسم المستخدم.

ومن ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

وهكذا يكون لديك حساب شخص على المنصة من خلاله يتم مشاهدة جميع الحصص وحل الواجبات وغيره.

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