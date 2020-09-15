منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب

بعد أن صممت وزارة التعليم منصة مدرستي وحثت الطلاب على ضرورة التسجيل في خدمة منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب من أجل التعلم عن بعد وعرض شرح المنهج من خلالها وإتمام الامتحانات منعًا من الذهاب للمدارس في ظل انتشار وباء كورونا.

ما الهدف من منصة مدرستي

أوضح موقع المواطن أن المملكة العربية السعودية وخاصة وزارة التعليم السعودي أصدرت منصة تسمى مدرستي وشددت على ضرورة الالتحاق بـ منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب لأن هذه المنصة تم بثها بداية من أخذ قرارات بعد الذهاب إلى المدارس منعًا من الاختلاط وانتقال فيروس كوفيد 19 حيث أنها دعمت تلك المنصة بالآتي:

نسخ الكترونية قابلة للتحميل من قبل الطالب أو ولي أمره من جميع الكتب المدرسية التي تخص كل مادة بحسب المقرر المنهجي على كل مرحلة تعليمية.

وجود أكثر من مائة ألف سؤال يخص كل مادة يمكن للطلاب بحلهم والتدريب عليهم من اجل التأكد من فهمه للدرس.

وجود خاصية الشرح أون لاين حيث يقوم المعلم بشرح الدرس عبر لينك يرسله لطلاب المرحلة المسجلين على المنصة من أجل الانضمام إلى الشرح لأنه يكون في شكل بث حي للشرح.

وجود اختبارات تجريبية تعلم الطالب كيف يتعامل مع هذه الاختبارات الإلكترونية لحين موعد اختبارات نهاية العام كما ان هذه الاختبارات يقيس الطالب مستواه التعليمي في مادة معينة.

وجود أنشطة تعليمية والعاب ترفيه تدمج اللعب مع التعليم حيث تسهل على الطالب المنهج.

كما أن هذه المنصة تشكل كيان المدرسة من حيث جدول الحصص المدعم بالتوقيت لكل حصة يجب على الطلاب الحضور في الوقت المحدد منعًا من الغياب ونقص الدرجات ولكن عبر الانترنت.

موعد الدراسة في السعودية

أقرت وزارة التعليم السعودية أن الدراسة في جميع أراضي المملكة العربية السعودية سوف تبدأ في يوم الحادي عشر من شهر محرم لعام 1442هـ وهو يوافق أخر شهر أغسطس لعام 2020م.

كما وضحت الوزارة أن الدراسة سوف تتم من خلال خاصية التعليم عن بعد من خلال قيام الطالب بالتسجيل في منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب ولم يحدث أي تغيير في هذا القرار حتى الآن.

ولم يحدث أي تغيير في هذا القرار حتى الآن. ولكن نوهت الوزارة أن الدراسة سوف تستمر من خلال هذه المنصة لحين انحسار وانتهاء وباء كورونا اللعين ووضحت أن الدراسة يوف تعود بعده بشكل تدرجي وطبقًا لتعليمات تخص النطاق الأخضر أو البرتقالي أو الأحمر.

ما هي آلية عودة المدارس عقب التخلص من فيروس كورونا

وضحت الحكومة السعودية أن عودة الدراسة الطبيعية والتي تتمثل في حضور الطلاب بنفسهم في المدارس سوف تبدأ بعدالتأكد من التخلص من وباء كوفيد 19 ويتم الرجوع طبقًا لنوع النظام الذي تقع به المدرسة مثل الآتي:

فقد قسمت وزارة التعليم المدارس على مستوى المملكة حيث شمل النطاق الأخضر وهو أن المدارس التي به لم تعاني من أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد سواء بين الطلاب أو العاملين بالمدرسة.

كام يوجد نطاق برتقالي وهو النطاق الثاني والذي تنضم له المدارس التي ظهر بها أعداد محدودة من مصابين فيروس كورونا سواء بين الطلاب أو بين المعلمين وجهاز الإدارة والرقابة بالمدارس ويتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات يتم ذهابهم للمدرسة بالتبادل.

أما النطاق الأخير وهو نطاق يضمن مدارس يمنع ذهاب الطلاب إليها بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 بين الطلاب والعاملين بالمدرسة ويبدؤون في استخدام منصة مدرستي بدلاً من ذهابهم للمدارس بشخصهم.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب

يتم الذهاب إلى موقع تحميل برنامج توكلنا من هنا واختيار المتجر الإلكتروني الذي يخص نظام التسجيل الخاص بهاتف المستخدم سواء كان اندرويد أو آيفون أو هواوي.

ثم نبدأ في تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب من خلال الصحة الرئيسية للمنصة.

من خلال الصحة الرئيسية للمنصة. ثم يقوم الطالب بكتابة اسم المستخدم الخاص به وكلمة المرور وإدخال رمز التحقق الذي يظهر أمامه بشكل صحيح.

وأخيرًا يتم النقر على كلمة تسجيل دخول ومن هنا قد يجد الطالب جميع الخدمات التي تقدمها المنصة له متاحة أمامه.

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