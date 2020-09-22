‎الرئيسية
الرياضة
منصور بن محمد يستقبل لاعبي الباطن بعد التتويج بدوري الأولى
صعد إلى مصاف دوري المحترفين الممتاز

منصور بن محمد يستقبل لاعبي الباطن بعد التتويج بدوري الأولى

2020/09/22
الساعة 1:56 صباحًا
- ‎فيالرياضة, المواطن - جازان, المواطن - عسير, المواطن - مكة, حصاد اليوم
76
0
طباعة
منصور بن محمد يستقبل لاعبي الباطن بعد التتويج بدوري الأولى المحافظ يحمل الكأس
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

هنأ الأمير منصور بن محمد آل سعود، محافظ حفر الباطن، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الباطن الرياضي واللاعبين وجماهير النادي على الإنجاز الذي تحقق بعد تحقيق درع دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ولأول مرة في تاريخ النادي وصعوده إلى مصاف دوري المحترفين الممتاز.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ حفرالباطن رئيس وأعضاء مجلس ادارة نادي الباطن الرياضي واللاعبين في مجلس الضيافة بالمحافظة.

وبهذه المناسبة رفع الأمير منصور بن محمد أسمى التبريكات إلى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه بما تحقق من إنجاز، والذي لم يأتِ إلا بفضل الله ثم دعمهما وتوجيهاتهما.

 


ذات صلة :
  • 800 استقالة بين الكوادر الطبية في تركيا بسبب ظروف العمل
    •
  • تركي آل الشيخ: هالمرة اليوم الوطني غير
    •
  • الضغط الإعلامي والجماهيري سبب أزمات الاتحاد
    •
  • باجندوح: نظرة البلطان المستقبلية أعادتني إلى الدوري السعودي
    • Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :