من الفائز بين مناظرة ترامب وبايدن؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

كشف استطلاع فوري أجرته شبكة CBSN أن 48% من المشاهدين يعتقدون أن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز في المناظرة الرئاسية الأولى، مقابل 41% لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما يعتقد 10% من المشاهدين أن الحدث انتهى بالتعادل بينهما.

وكشف الاستطلاع أن الغالبية العظمى من المشاهدين، 83% قالوا إن لهجة النقاش كانت سلبية، وكان رد الفعل الأكثر شيوعًا هو الانزعاج من الطرفين بخصوص أسلوب الحديث.

استطلاع آخر من CNN

كما أسفر استطلاع رأي مشابه لشبكة CNN عن نتائج أقل إيجابية لترامب، حيث حقق بايدن فوزًا ساحقًا بنسبة 60% بينما أيد 28% فقط الرئيس الحالي.

وتابعت نتائج الاستطلاع أن 65% من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في المناظرة الرئاسية قالوا إن إجابات بايدن كانت أكثر مصداقية، مقابل 29% لصالح الرئيس الحالي، وفي مقابلات مع الأشخاص ذاتهم قبل المناظرة، قال 56% منهم إنهم يتوقعون تقديم جو بايدن أداءً أفضل من ترامب، في حين أيد الأخير 43%.

نتائج ترامب عام 2016

ويُذكر أن نتائج هذه الاستطلاعات تأتي قريبة جدا لنتائج العام 2016 بين الرئيس الحالي وهيلاري كلينتون، حيث تفوقت كلينتون بنسبة 62% مقابل 27%.

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