من هم الطلاب المستحقون لدعم الزي المدرسي والحقيبة المدرسية ؟

المواطن - الرياض

ضمن جهود الدولة لدعم عملية التعليم عن بعد ومساندة الطلاب لاستكمال مسيرة تعليمهم عبر المنصات الإلكترونية أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم أنه تقرر رفع دعم الزي المدرسي والحقيبة المدرسية للطلاب المسجلين في الضمان الاجتماعي من 120 إلى 1000 ريال بشكل استثنائي.

من هم المستفيدون من دعم الزي المدرسي والحقيبة المدرسية؟

وسوف يستفيد من هذا الدعم كافة طلاب المملكة من أبناء مستفيدي الضمان الإجتماعي عدا طلاب الجامعات، حيث يقتصر الدعم على طلاب التعليم العام بكافة المراحل حتى ما قبل الجامعة.

أهداف الدعم الحكومي للطلاب

وجاء هذا الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف التسهيل على المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأسرهم، والإسهام معهم في استكمال أبنائهم لرحلتهم التعليمية.

وكانت “المواطن” علمت من مصادرها أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي بدأت بإيداع مبالغ الزي المدرسي والحقيبة المدرسية في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأوضحت المصادر أن المبالغ المودعة بلغت 1000 ريال لكل طالب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية استحقاقات البرنامج للفصل الدراسي الأول.

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