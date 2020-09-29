من وشاح الملك عبدالعزيز حتى وسام الاستحقاق الأمريكي.. أبرز أوسمة الشيخ صباح الأحمد

المواطن - الرياض

على مدى مسيرته الممتدة حصل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح على العديد من الأوسمة والنياشين والأوشحة والألقاب تقديرًا لدوره الإنساني والسياسي وتقديرًا لمساهمته في تعزيز العلاقات الكويتية مع العديد من الدول.

ونستعرض في هذا التقرير جانبًا من الأوسمة التي حصل عليها الشيخ صباح الأحمد منذ عام 2000 وحتى عام 2020 والتي من أبرزها ما يلي:

وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الأولى من المملكة العربية السعودية في 2 يوليو 2000.

وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من جمهورية كولومبيا في 10 يوليو 2002.

قلادة الشرف من جمهورية مالطا في 14 مارس 2004.

شهادة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة جورج واشنطن في 30 يونيو 2005.

قلادة الملك عبد العزيز من المملكة العربية السعودية في 11 مارس 2006.

وسام عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة من مملكة البحرين في 12 مارس 2006.

قلادة الاستقلال من دولة قطر في 12 مارس 2006.

وسام الشيخ زايد من دولة الإمارات العربية المتحدة في 13 مارس 2006.

الوسام المحمدي من المملكة المغربية في 11 نوفمبر 2007

وسام جوقة الشرف الأكبر من الجمهورية الفرنسية في 1 ديسمبر 2006.

وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الاستثنائية برتبة وشاح أكبر من الجمهورية اللبنانية في 20 يناير 2009.

وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لجمهوريات القوقاز في 24 يونيو 2009.

وسام عمان المدني من الدرجة الأولى من سلطنة عمان في 28 ديسمبر 2009.

وسام الاستحقاق الرئاسي لجمهورية إيطاليا في 26 أبريل 2010

وسام الاستحقاق الرئاسي لجمهورية ألمانيا في 27 أبريل 2010.

وسام أمية ذو الوشاح الأكبر من الجمهورية العربية السورية في 16 مايو 2010.

قلادة الحسين بن علي من المملكة الأردنية الهاشمية في 17 مايو 2010.

قلادة الأرز الوطني من الرتبة الاستثنائية من الجمهورية اللبنانية في 18 مايو 2010.

قلادة المحرر سان مارتين من الأرجنتين في 16 يناير 2011.

قلادة كريسا نثموم الإمبراطورية من اليابان في 21 مارس 2012.

قلادة الاستحقاق لكاندولا من الفلبين في 23 مارس 2012.

وسام جيرج كاستريوت إسكندر بك من ألبانيا في 26 مايو 2012.

الوسام الأعظم من طبقة باث من ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية في 27 نوفمبر 2012.

لقب قائد للعمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني الأمم المتحدة في 9 سبتمبر 2014.

قلادة أبي بكر الصديق من الطبقة الأولى من الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عام 2014.

وسام آل سعيد من سلطنة عمان في 20 فبراير 2017.

الدكتوراه الفخرية من جامعة الكويت في 6 مارس 2017.

وسام الدولة من جمهورية تركيا في 21 مارس 2017.

وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى في 18 سبتمبر 2020، من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسلمه نيابة عن الأمير، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.

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