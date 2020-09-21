مهارة الغنام تقود النصر للتفوق على السد بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة السد ضد النصر، بتقدم العالمي بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وتمكنت مهارة اللاعب خالد الغنام في قيادة العالمي لإحراز الهدف الأول بالمباراة في شباك السد بالدقيقة الثانية والعشرين، وذلك بعد أن راوغ أحد مدافعي النادي القطري ثم وضع الكرة في زاوية ضيقة لحارس السد الذي عجز عن صدها.

وتُقام مباراة العالمي ضد السد على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

تشكيل النصر لـ مباراة السد

وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب أصفر العاصمة اختار تشكيل العالمي الرئيسي لمباراة السد ضد النصر مكونًا من: “برادلي جونز، مايكون، سلطان الغنام، عبدالرحمن الدوسري، مختار، أيمن، عبدالفتاح آدم، خالد، الصليهم، عوض خميس، عبدالإله العمري”.

أما القائمة الاحتياطية للعالمي فجاءت مكونة من: “أمين بخاري، عمر هوساوي، علي لاجامي، عبدالعزيز العلاوي، أسامة الخلف، سامي النجعي، عبدالعزيز الدوسري، عبدالله الخيبري، بيتي مارتينيز، فراس البريكان”.

أصفر العاصمة ضمن تأهله بعد إسقاط سباهان أصفهان

وقبل بداية مباراة السد، كان أصفر العاصمة ضمن تأهله لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على فريق سباهان أصفهان الإيراني يوم الجمعة الماضية بثنائية دون رد بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

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