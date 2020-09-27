مهارة حمدالله تهدي النصر بطاقة التأهل لدور الـ8 ضد التعاون

المواطن - محمد سمعه

صعد نادي النصر إلى دور الثمانية بـ دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على فريق التعاون بهدف دون رد، في مباراة دور الستة عشر بين الفريقين.

حمدالله يُهدي النصر بطاقة التأهل:

ونجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الوحيد في المباراة للعالمي بطريقة جميلة بالدقيقة الخامسة والسبعين، بعد استلام عرضية متقنة من المدافع سلطان الغنام.

الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي:

وشهد الشوط الأول من مباراة النصر ضد التعاون في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2020، رقمًا صادمًا من الفريقين.

ولم ينجح أي من الفريقين في تسديد أي كرة على مرمى المنافس، كما دافع فريق التعاون بصورة جيدة واعتمد على الهجمات المرتدة، بينما كثف النصر من هجماته لكنه لم يُشكل أي خطورة على مرمى سكري القصيم.

وكان الشوط الأول بين الفريقين، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وكان الشوط بدأ بأداء هادئ من قبل الفريقين، حيث لم ينجح أي فريق في استغلال الفرص التي أُتيحت له، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.

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