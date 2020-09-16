مواصفات iPad Air وسعره

المواطن - متابعة

أعلنت شركة آبل مساء أمس عن جهاز iPad Air مشابه تقريبًا إلى جهاز iPad Pro لكنه يحتوي على حواف أنحف حول الشاشة.

مواصفات iPad Air

وجاء iPad Air بمعالج A14 Bionic من أبل وهي شريحة 5 نانومتر مع وحدة معالجة مركزية سداسية النواة وتقول ابل عنه بأنه يقوم بتحسين الأداء بنسبة 40% مقارنة بآيباد إير الأخير ودعم رسومات محسن بفضل وحدة معالجة الرسومات الجديدة رباعية النوى.

وتستخدم أبل في الآيباد الجديد شاشة Liquid Retina مقاس 10.9 بوصة (2360 × 1640) والمغلف بالكامل بدعم True Tone الطلاء المضاد للانعكاس، حيث نقلت Apple مستشعر بصمة Touch ID إلى زر الطاقة في الأعلى. وهذا يجعله أول جهاز iPad مزود بمقاييس حيوية مدمجة في زر الطاقة.

ويحتوى الجهاز الجديد على مخرج USB-C ويدعم الشحن بقوة 20 وات ونقل البيانات بسرعة 5 جيجابت في الثانية، ويعمل مع أحدث كارت واي فاي Wi-Fi 6 وباتصال LTE أسرع بنسبة 60 بالمائة.

أما الكاميرا الخلفية الخاصة بـ iPad Air فجاءت بدقة 12 ميجابكسل وهي كاميرا شبيهة بـiPad Pro مع الترقية وتحسين استقرار الفيديو تصوير الفيديو أو لايف بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل FaceTime HD، مع HDR ذكي ودعم تسجيل فيديو P 1080 بإطار 60fps.

وسيكون iPad متاحًا الشهر المقبل بسعر يبدأ من 599 دولارًا، بخمسة ألوان هي الفضي والرمادي الغامق والذهبي الوردي، والأخضر، والأزرق السماوي.

وأعلنت شركة أبل أمس عبر حدثها السنوي Apple Event عن أحدث منتجات الشركة الأشهر في العالم والأعلى قيمة في مجال التقنيات.

Apple Watch

كما أعلنت عن الجيل السادس من ساعتها الذكية (أبل ووتش) Apple Watch، والذي بإمكانه مراقبة مستوى الأكسجين في الدم.

وتأتي ساعة Apple Watch Series 6 مع ألوان جديدة، إذ تأتي مع جسم مصنوع من الألمنيوم باللون الأزرق، واللون الذهبي، والرمادي مع جسم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وتمتاز الساعة بأنها تأتي مع قدرات محسنة لميزة التشغيل الدائم للشاشة، ثم إنها أصبحت أكثر سطوعًا بمعدل 2.5 أعلى، بالإضافة إلى تحسين قدرات تتبع الارتفاع عن مستوى سطح البحر.

ونظام الساعة الجديد S6 يأتي مع معالج ثنائي النواة يعتمد على رقاقة A13Bionic

وتأتي ساعة Apple Watch Series 6 مع وجوه جديدة بقدرات مميزة، كما تأتي الساعة مع سوار من نوع جديد مصنوع من السيليكون السائل الذي يجعله قطعة واحدة قابلة للمط.

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