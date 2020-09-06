مواعيد إجازة اليوم الوطني في السعودية.. القطاع العام يومين

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن مواعيد إجازة اليوم الوطني.

وأوضحت الموارد البشرية أنه بالنسبة إلى القطاع الخاص والقطاع غير الربحي سيكون يوم الأربعاء الموافق 6 صفر/ 23 سبتمبر إجازة رسمية وفقًا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وبالنسبة إلى القطاع العام، سيكون يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية، وذلك وفقًا للفقرة (ب) من المادة 127 والمادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

ويعود الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي، إلى تاريخ 17 جمادى الأولى 1351هـ، وقتما صدر مرسوم ملكي بتوحيد الدولة، تحت مسمى المملكة العربية السعودية، حيث اختار مؤسس الدولة، رحمه الله، يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 1932م، يومًا لإعلان قيام المملكة وتوحيدها، وهو ما اتفق على تسميته باليوم الوطني.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، سابقًا إطلاق هوية اليوم الوطني، بعنوان همة حتى القمة.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي لهوية اليوم الوطني التسعين عبر الرابط هنا.







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