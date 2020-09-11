موريتانيا تستأنف الرحلات الخارجية وفق اشتراطات احترازية

المواطن - واس

قررت موريتانيا فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية الاعتيادية ابتداءً من الليلة، وذلك بعد قرابة ستة أشهر من إغلاقه ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وألزمت الشركة المسيرة للمطار كافة الشركات الراغبة في تسيير رحلات إلى نواكشوط، باحترام الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وكانت الموريتانية للطيران قد أعلنت قبل أيام استئناف رحلاتها الاعتيادية إلى الدول الإفريقية المجاورة لموريتانيا.

يذكر أن موريتانيا كانت قد أغلقت أجواءها منتصف مارس الماضي، وذلك بهدف منع انتقال فيروس كورونا إلى البلاد.

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