موضوع تعبير عن الصحة

ما أجمل الصحة ونعمة الصحة التي ينعم الله علينا بها لذلك لابد من تقديم موضوع تعبير عن الصحة للأطفال من أجل تربيتهم على المحافظة على صحتهم والابتعاد عن أي شيء يؤذيهم ويهلك صحتهم.

الصحة

كتب موقع المواطن خير الكلام عن الصحة وبدأها بمقولة العقل السليم في الجسم السليم هذه الجملة منذ التحاقنا بالمدارس ونحن نسمعها ونكتبها ونقرأها والهدف منها هو حث الأطفال على الحفاظ على صحتهم لأن الصحة لا تعوض ونعمة عظيمة من الله بها علينا لذلك يجب الحفاظ عليها لأنها بمثابة جوهرة ثمينة لا تقدر بثمن.

في غياب الصحة لا يستطيع الإنسان أن يعيش حياته بشكل طبيعي بل يجد ما يؤرق عليه صفو باله وتفكيره يجد ما يعيقه لاستكمال حياته كفرد طبيعي قد يجد حاجز بينه وبين تلبيه احتياجاته وتحقيق أهدافه لذلك يجب كتابة موضوع تعبير عن الصحة لتقديمه للأطفال حتى يفهمون معنى كلمة صحة ويتبعون طرق الحماية من الأمراض.

الصحة ليست بالمظهر ولكن لابد من اكتمال الباطن أيضًا فلا فائدة من شخص مظهره يعم عليه الصحة وبداخله يعاني من أمراض دفينة مثل أمراض القلب والمعدة والرئة وغيرها مثل نقص المناعة لذلك الصحة تمتلك تعريف بسيط هو اكتمال صحة الجزء لتعم الصحة على الكل.

لماذا يجب الاهتمام بالحفاظ على صحة الإنسان

يجب الرد على هذا السؤال بداخل موضوع تعبير عن الصحة لبيان مدى أهمية الحفاظ على الصحة وهي كالتالي:

لأن الصحة شيء مهم جدًا فتم تأسيس مؤسسات تهتم بصحة الإنسان وتقدم له التعليمات والإرشادات الناتجة من إجراء بحوث على كل ما يصيب الإنسان أو أصابه بالفعل أو يهدده بالإصابة به من أمثلة تلك المؤسسات هي منظمة الصحة العالمية والتي تقوم بإنشاء اجتماعات تحث الإنسان على الحفاظ على صحته.

ولأن الله خلقنا في أتم صحة ولدينا الخمس حواس وهم البصر وهو أعز نعمة لابد من الحفاظ عليها لان بدونه لا نستطيع السير بشكل طبيعي ورؤية الأشياء والألوان وكما أن حاسبة البصر يكملها حاسة السمع بدون السمع لا نستطيع أن نتجاوب مع من حولنا ولا نقوم بالرد على من يحدثنا ونراه أنه يوجه لنا الحديث.

حاسة التذوق سبحان من خلقها في الإنسان لكي يفرق بين الحلو والمر والحلو والمالح ويستطيع الإحساس بنكهات الأطعمة والمشروبات من أجل معرفة الفاسد من الصالح والابتعاد عن ما يؤذينا من أطعمة فاسدة.

كما أن الإنسان ينعم بحاسة اللمس الذي من خلالها يعرف الناعم من الخشن والبارد ومن الساخن ليبتعد عن ما يؤذيه ويشعر بالعنف الجسدي.

جميع الحواس السابقة توجد في الإنسان والحيوان أي خلقت في جميع الكائنات الحية ولكن هناك حاسة ميز الله بها الإنسان دون عن غيره من الكائنات وهي نعمة العقل الذي يستخدمها الإنسان من أجل معرفة الخير من الشر والصواب من الخطأ فبالعقل يستطيع الإنسان استخدام الحواس الأخرى وقال الله تعالى: “لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم”.

لذلك يجب على الإنسان الحفاظ على جسمه وصحته لأن الله يحاسبه عليه فإن الله تعالى سوف يسأل كل إنسان يوم القيامة عن صحته فيما أفناه وعن عقله وعن ماله.

كيفية الحفاظ على صحتنا

الصحة تاج على رؤوس الأصحاء مقوله نجدها معلقة ومكتوبة في جميع الأماكن عند الأطباء وغيره وتدرس في المناهج للطلاب لذلك يجب ذكرها في موضوع تعبير عن الصحة من أجل حث الطلاب على الحفاظ على الصحة من خلال اتباع الآتي:

تجنب القلق بداعي أو بدون داعي لأن هذا الخوف يؤثر بالسلب على المناعة فتقل فيصاب الإنسان بالأمراض مثل السكر والضغط والسرطانات وغيرها.

المداومة على أداء التمارين الرياضية من أجل تنشيط الدورة الدموية وزيادة ضخ الدم من عضلة القلب وبالتالي تزيد كرات الدم البيضاء والحمراء وتقوى المناعة وتقل الأمراض.

تناول كميات وفيرة من الماء من اجل ترطيب الجسم والتخلص من السموم وتنشيط الكبد والكلى وتجنب تكون الحصوات التي تؤدي إلى مشكلات خطيرة فيما بعد لذلك يجب تناول فيما لا يقل عن لتران من الماء.

الحفاظ على الوزن المثالي عن طريق الالتزام بنظام صحي به جميع العناصر الغذائية وقليل السعرات الحرارية والسكريات التي تتحول إلى دهون تسبب في ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم والإصابة بأمراض القلب والضغط.

اخذ قسط كافي من الراحة بشكل يومي بحث يصل عدد ساعات نوم الفرد إلى ثمان ساعات يومية بالإضافة إلى اخذ قيلولة وقت الظهر تصل إلى خمسة وثلاثون دقيقة.

تجنب عادة التدخين وشرب الكحوليات والمواد المخدرة التي هي أساس فساد صحة الإنسان وصحة عقله.

الكشف الدوري الشهري على جميع وظائف الجسم.

يفضل الإقامة في أماكن تتمتع بنقاء الهواء وتبتعد عن الأماكن التي توجد بها المصانع وعوادم السيارات بكثرة.

لابد من أخذ قسط كافي من أشعة الشمس من أجل صحة العظام وبناءها ومن اجل تجديد فيتامين دال الهام لصحة جسم الإنسان.

ما هو الغذاء الصحي

لابد من ذكر الغذاء الصحي ضمن عناصر موضوع تعبير عن الصحة من أجل تعرف الطلاب على أنواع الغذاء الصحي لكي يتبعوه:

إذا تم تناول وجبة غذائية فلابد أن تكون صحية بمعنى أنها تحتوي على خمس أنواع من الأطعمة مثل الحبوب الكاملة التي تدخل في صناعة الخبز والمعكرونة كما يجب وجود جانب يخص الخضراوات والفواكه نظرًا لاحتوائهم على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن وهذا الذي يقي القلب من الأمراض.

كما يجب إدراج البروتينات في طبق الوجبة الغذائية اليومية مثل تناول اللحوم والأسماك والبيض والمكسرات والفول كما توجد البروتينات في الألبان ويجب تناول جزء بسيط من الدهون من أجل تغذية العقل وإعطاء الجسم الطاقة المطلوبة لإكمال مهامه اليومية كما يجب الابتعاد عن السكريات بقدر الإمكان.

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