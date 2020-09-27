موضوع تعبير عن نظافة البيئة

النظافة من الإيمان ويجب علينا أن نحافظ على بيئتنا نظيفة وتلك الكلمات يمكن أن نكتبها في موضوع تعبير عن نظافة البيئة والحفاظ عليها نظيفة فالله جميل يحب الجمال.

البيئة

هي المحيط الذي نعيش فيه وما يحتويه من الأرض، الماء، الهواء، المصانع، المنازل، والنباتات والحيوانات وغيرها.

البيئة الصحية تحافظ على النظام البيئي في حالة توازن وبالتالي يساعد ذلك على نمو وتطور جميع الكائنات الحية.

التطور التكنولوجي الذي أحدثه الإنسان في القرن الـ 21 في النظام البيئي تسبب في تلوث وأدي ذلك الى اختلال التوازن البيئي وأصبح في حالة فوضى وهذا يعد كارثة لما يعود على الإنسان من ضرر وفساد وانتشار الأوبئة والأمراض في كل مكان يحيط به.

أهمية نظافة البيئة

لابد من الحفاظ على البيئة نظيفة وخالية من التلوث ففي النهاية كل ذلك يعود بالنفع على الإنسان في الحفاظ على صحة ونظافة البيئة المحيطة تعطي شعور بالراحة والطمأنينة فتعتبر أهمية نظافة البيئة من أهم العناوين التي يجب أن نضعها في موضوع تعبير عن نظافة البيئة ونوضح أهميتها من خلال موقع المواطن.

الحفاظ على صحة البشرية من الإصابة بالأمراض.

نظام ة البيئة تساعد على التقدم والنهوض بالبلاد.

حماية الكائنات الحية من الانقراض وتحقيق التوازن البيئي.

نظافة البيئة خالية من الملوثات والجراثيم وغيرها.

نظافة الماء نقي ونظيف.

يكون الهواء نظيف خالي من دخان المصانع وعوادم السيارات وبالتالي استنشاق هواء نظيف وحماية الجهاز التنفسي.

أسباب تلوث البيئة

وسائل النقل والمواصلات: الدخان الناتج من عوادم السيارات يكون ملوثا والغازات والأتربة مما يسبب صعوبة استنشاق هواء نظيف.

المبيدات الحشرية التي تستخدم في الأراضي الزراعية تسبب أضرار للتربة التي تخل بالتوازن البيئة وتكون قاتلة للكائنات الحية بالإضافة إلى أنها ملوثة للهواء.

الأنشطة الصناعية وهي من أكثر الأسباب شيوعا تلوث البيئة نتيجة الغازات والأبخرة التي تنتج منها في الهواء وتلوث طبقة الأوزون بالإضافة إلى أنها تخلص من النفايات والمخلفات في ماء البحار والمحيطات مسببة تلوث الماء وقتل الكائنات البحرية.

النمو السكاني: الأعداد المتزايدة من السكان يعني هذا الاحتياج الزائد السكن والغذاء وبالتالي يلجئون إلى استعمار الغابات وقطع الأشجار لسد حاجاتهم مما يؤثر على البيئة.

تلوث البيئة

هو تلوث ينتج من المركبات البيولوجية والفيزيائية إلى النظام البيئة وذلك بإضافة أي حالة من حالات المادة الثلاث صلب، سائل، غازي أو إضافة أحد أشكال الطاقة مثل الطاقة الحرارية، الطاقة الكيميائية، الإشعاع، طاقة ضوئية، أو صوتية وكل ذلك يكون فوق قدرة البيئة وعدم قدرتها على استيعاب كل تلك الملوثات إلى أن أصبح تلوث البيئة مشكلة عالمية تحاول منظمة البيئة العالمية السيطرة عليها.

أنواع تلوث البيئة

تلوث البيئة له أكثر من شكل ومنها:

تلوث سمعي : وهذا التلوث الذي يحدث نتيجة الأصوات العالية مثل صوت القطارات، الطائرات وأصوات أبواق السيارات ووسائل النقل.

: وهذا التلوث الذي يحدث نتيجة الأصوات العالية مثل صوت القطارات، الطائرات وأصوات أبواق السيارات ووسائل النقل. تلوث التربة : يحدث تلوث التربة نتيجة استخدام المواد الصناعية والزراعية.

: يحدث تلوث التربة نتيجة استخدام المواد الصناعية والزراعية. تلوث المياه : يحدث نتيجة إلقاء المياه الناتجة من مخلفات المصانع ومياه الصرف المنزلية الملوثة في المياه السطحية.

: يحدث نتيجة إلقاء المياه الناتجة من مخلفات المصانع ومياه الصرف المنزلية الملوثة في المياه السطحية. تلوث الهواء: هو ما يحدث بسبب الغازات الناتجة من المصانع وعوادم السيارات والمواد الكيميائية في الغلاف الجوي واختراق طبقة الأوزون.

مصادر تلوث البيئة

مصادر تلوث الماء: العوامل التي تؤثر على تلوث الماء وغالبا تكون بسبب المواد الكيميائية والمخلفات التي يتم إلقائها في ماء البحار والمحيطات وغالبا ما تكون هذه المواد سامة، والماء معروف بأنه قادر على إذابة أي سائل فعندما تمتزج هذه المواد مع الماء فانه يقوم بإزالتها بسهوله وتنجرف مع ماء النهر ويحدث تلوث الماء بسهولة وتصبح المياه سامة وقاتلة لجميع الكائنات الحية.

مصادر تلوث الأرض: يحدث تلوث الأرض أما يكون بطريقة مباشرة قبل أو غير مباشرة مثل تآكل التربة الذي قد يحدث على عدة أشهر أو سنوات نتيجة تسرب المواد الكيميائية أو الأضرار التي تحدث نتيجة الكائنات الدقيقة والطفيليات التي تسبب تدهور التربة أو قد يكون مباشر بسبب الإنسان الذي يقوم بإزالة الغابات وبناء المصانع ورمي القمامة والتخلص من الأشجار.

مصادر التلوث المؤثرة على الهواء: مثل الغازات الضرر مثل غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ينطلق من السيارات ووسائل النقل والقطارات والغازات الكيميائية مثل غاز الميثان الذي ينتج من المصانع والأبخرة التي تتفاعل مع جزيئات الهواء وتسبب تلوث الهواء وقد يكون الأمر أكثر سوءًا ويسبب الأمراض.

طرق الحفاظ على البيئة من التلوث

يجب المحافظة على البيئة خالية من التلوث قدر الإمكان من أجل التوازن البيئي ومن السهل المحافظة على البيئة بإتباع عدة طرق للحفاظ عليها وهذه الطرق لابد وأن نضعها في موضوع تعبير عن نظافة البيئة.

زراعة الأشجار والحد من إزالتها من الأفضل زراعة الكثير من الأشجار وتجنب إزالته وذلك لأن الأشجار تقوم بامتصاص أكبر قدر من ثاني أكسيد الكربون وتقوم بتحويله إلى أكسجين وانطلاقه في الهواء وبالتالي يصبح الهواء نظيف.

إعادة تدوير المخلفات واستخدامها: من الأفضل فصل المخلفات عن بعضها كالورق والبلاستيك والآلات المعدنية وإعادة استخدامها مرة أخري للحفاظ على البيئة وتجنب تلوث الأرض.

استخدام بقايا الطعام: بقايا الطعام المتبقية يفضل استخدامها مرة أخرى ووضعها للنباتات كسماد طبيعي التي تساعد على نمو النباتات بشكل أسرع وللحد من وجود نفايات الطعام في البيئة والحد من الغازات التي تخرج منها ملوثة الهواء البيئي.

توفير الماء: المحافظة على الماء عند الاستخدام الشخصي أو الاستخدام المنزلي وذلك لان كمية الماء العذبة تقل تدريجيا لذا يجب توفير استخدام المياه.

التخلص من نفايات المصانع بطريقة آمنة دون رميها في المياه للمحافظة على البيئة.

تقليل استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية الضارة واستخدام السماد الطبيعي من أجل خصوبة التربة والإنتاج محاصيل زراعية بأفضل جودة.

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