موعد الكشف عن آيفون 12

المواطن - متابعة

أعلنت شركة أبل رسميًّا عن موعد حدثها الذي من المتوقع أن يشهد الإعلان عن أحدث هواتف آيفون الذكية، آيفون 12 والذي سيُقام لهذا العام عبر الإنترنت فقط.

وقالت عملاقة التقنية: إن الحدث سيُقام يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 سبتمبر الجاري، وبسبب جائحة الفيروس التاجي المستجد كورونا (كوفيد-19) COVID-19، فإن الحدث سيُقام عبر الإنترنت.

وعادةً ما تكشف الشركة الأمريكية عن هواتف آيفون الجديدة خلال حدث شخصي في مقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية في شهر سبتمبر.

ومن المتوقع أن تعلن أبل عن الجيل السادس من ساعاتها الذكية (أبل ووتش سيرس 6) Apple Watch Series 6، بالإضافة إلى إصدار مُحدَّث من حاسوبها اللوحي (آيباد إير) iPad Air، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وسيبدأ الحدث في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ أو الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ولم تقدم أبل أي تفاصيل إضافية، ولكن من المحتمل أن تبث الحدث مباشرةً، كما تفعل عادةً.

ومن المتوقع أن تعلن شركة أبل عن أربعة أجهزة آيفون جديدة للعام الحالي، ويشمل ذلك طرازَيْ (آيفون 12) iPhone 12 “عاديين” وطرازَيْ (آيفون 12 برو) iPhone 12 Pro بتصميمات جديدة تتضمن حافات أكثر حدة حول الزوايا. ويُعتقد أن التصميم الجديد سيكون مشابهًا لجهاز (آيفون 4) iPhone 4 من عام 2010، وذلك وفقًا لمحلل شركةTF International Securities (مينج تشي-كو).

وقال كو: إن الهواتف الجديدة ستقدم شاشات بقياس 5.4 بوصات لأحدها، وبقياس 6.1 بوصات لطرازين منها، والطراز الأعلى مواصفات بقياس 6.7 بوصات. وقال أيضًا: إن أبل لن تقدم سماعات رأس أو شاحنًا في العلبة.







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