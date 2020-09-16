موعد تطبيق الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الدمام والظهران والخبر

المواطن - الدمام
حدد المرور السعودي، موعد تطبيق الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة.
وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “سيبدأ الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة، وذلك بعد سبعة أيام في (الدمام – الظهران – الخبر).
يذكر أن الإدارة العامة للمرور أكدت في وقت سابق، على أهمية عدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة؛ وذلك لتجنب وقوع الحوادث المرورية.
وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة تجعلنا نفقد الكثير، حرصًا على سلامتك قُد بأمان.
وتابع المرور: لسلامتك وسلامة الآخرين دع كل ما يشغلك عن الطريق أثناء القيادة مثل الطعام أو المشروبات أو الهاتف الجوال.
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