موعد قرعة الأدوار الإقصائية لـ أبطال آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن موعد قرعة الأدوار الإقصائية لمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

أبطال آسيا

وأشار حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن قرعة الأدوار الإقصائية لمنافسات البطولة “منطقة الغرب”، يوم الاثنين 28 سبتمبر، في تمام الحادية عشر صباحًا بتوقيت السعودية.

وتم استئاف مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الدوحة مؤخرًا، حيث أُقيمت الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، وذلك بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتستمر مباريات مرحلة المجموعات “منطقة الغرب” حتى يوم 24 سبتمبر الجاري، على أن تنطلق منافسات دور الـ16 يوم 26 سبتمبر، على أن تُقام المباراة النهائية في الخامس من شهر ديسمبر.

الأندية السعودية تتألق

وواصلت الأندية السعودية “الأهلي، الهلال، النصر والتعاون”، التألق خلال منافسات البطولة الآسيوية 2020، عقب استئناف المسابقة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

ورفعت الأندية السعودية شعار لا بديل عن الصدارة في بطولة دوري الأبطال 2020، حيث تنفرد فرق الأهلي، الهلال، النصر والتعاون بالمركز الأول في مجموعاتها بجدارة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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