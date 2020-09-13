موعد مباراة الأهلي والشرطة العراقي

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الاثنين مباراة الأهلي والشرطة العراقي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب خليفة الدولي في قطر.

وكان مدرب الراقي، الصربي فلادان ميلويفيتش تحدث اليوم الأحد في المؤتمر الصحافي قبل المباراة قائلًا: “لقد عانينا كثيرًا طوال الشهرين الماضيين، وذلك بسبب نتائج الفريق في الدوري السعودي”.

وتابع فلادان: “نحن نريد أن نُقدم الأفضل بـ دوري أبطال آسيا بدءًا من مباراة الغد الاثنين ضد الشرطة العراقي، وهذا ما أعد به الجماهير”.

الراقي يُنهي الموسم ثالثًا قبل مباراة الأهلي والشرطة

وكان الراقي نجح في إنهاء الموسم محتلًا المركز الثالث في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل انطلاق مباراة الأهلي والشرطة كان السوري عمر السومة لاعب الراقي تحدث من قبل عما قد يجبره على مغادرة الأهلي قائلًا إنه يُعاني من بعض الظروف الخاصة لكنه جلس مع إدارة الراقي أملًا في حلها من أجل البقاء مع الراقي.

وفي يوم الخميس الماضي، أثبتت الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول بالراقي، البوسني ألفيس ساريتش تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وفي وقت سابق، وقبل مباراة الأهلي والشرطة، تقدم الراقي بطلب لـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل استبدال اللاعب البوسني ألفيس ساريتش المُصاب بقطع في الرباط الصليبي بلاعب آخر في قائمة الراقي المشاركة آسيويًا.

الاتحاد الآسيوي يرفض طلب الأهلي

ولكن رفض الاتحاد الآسيوي طلب الراقي، حيث تنص اللوائح في قانون دوري أبطال آسيا على السماح باستبدال اللاعب في القائمة قبل مباراة الفريق بـ7 أيام، وجاءت إصابة ساريتش يوم الأربعاء الماضي في مباراة الرائد بالدوري السعودي، أي قبل لقاء الشرطة العراقي بـ5 أيام وهو ما جعل الاتحاد الآسيوي يرفض طلب الراقي وفقًا لـ صحيفة “الاقتصادية”.







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