موعد مباراة التعاون والدحيل

المواطن - محمد سمعه

سيواجه فريق التعاون غدًا الخميس، نادي الدحيل القطري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وستنطلق المباراة بين الفريقين غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب المدينة التعليمية في قطر.

التعاون يخسر أمام الشارقة بسداسية:

وقبل مواجهة الدحيل، كان سكري القصيم خسر بنتيجة ثقيلة ضد نادي الشارقة الإماراتي بسداسية دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات أول أمس الاثنين، بينما فاز فريق الدحيل على نادي بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد.

ويحتل فريق التعاون حاليًّا المركز الرابع والأخير في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، بينما يتواجد نادي الدحيل في المركز الأول برصيد تسع نقاط.

كارتيرون يتولى تدريب سكري القصيم لموسمين:

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون تولى تدريب سكري القصيم لمدة موسمين، وذلك بعدما فسخ تعاقده مع فريق الزمالك المصري.

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