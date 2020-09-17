موعد مباراة التعاون وبيرسبوليس الإيراني

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الجمعة مباراة التعاون وبيرسبوليس الإيراني ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة في قطر.

وكان سكري القصيم خسر من بيرسبوليس في الجولة الثالثة بهدف دون رد، أول أمس الثلاثاء.

وبالأمس، أعلن سكري القصيم برئاسة محمد القاسم عن التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك المصري السابق لتدريب الفريق الكروي الأول لمدة موسمين.

كارتيرون يرحل عن الزمالك بشكل مفاجئ لتدريب التعاون

وكان كارتيرون أعلن أول أمس الثلاثاء، وبشكل مفاجئ رحيله عن تدريب الزمالك وفسخ عقده مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي وقيمته ربع مليون دولار أمريكي.

وعرض مقطع فيديو مرتضى منصور رئيس الزمالك وهو غاضب للغاية من قرار كارتيرون بالرحيل، واصفًا ما حدث بالمؤامرة.

رئيس الزمالك غاضب من رحيل كارتيرون

وأكد مرتضى منصور أنه سيوجه إنذارًا شديد اللهجة للنادي الذي سيتعاقد مع كارتيرون، مضيفًا أنه يجب على رئيس هذا النادي تحمل كلماته.

وكان باتريس كارتيرون قاد الزمالك للفوز بلقب السوبر الإفريقي والسوبر المصري في فبراير 2020.

ووجه محمد القاسم رئيس التعاون، رسالة نارية لـ مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري، وذلك بعد تهديد الأخير للنادي الذي سيُعلن عن تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق.

وكتب القاسم عبر حسابه في “تويتر”: “هذا التعاون يا سادة، اللي نبيه يصير واللي يأمر عليه الفريق يتم”.

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