موعد مباراة النصر ضد سباهان أصفهان

المواطن - محمد سمعه

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي النصر غدًا الثلاثاء فريق سباهان أصفهان الإيراني وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

النصر يحتل المركز الثاني في مجموعته الآسيوية

ويحتل العالمي حاليًا المركز الثاني في المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط، بينما يملك نادي سباهان أصفهان 3 نقاط، يحتل بهم المركز الثالث في مجموعته.

وإذا نجح أصفر العاصمة في الفوز على سباهان أصفهان فسيصبح رصيده سبع نقاط، وبالتالي سينافس على صدارة المجموعة الرابعة مع فريق السد القطري، وذلك في حال فوز الأخير على نادي العين الإماراتي غدًا الثلاثاء.

النصر يحتل الوصافة في الدوري

وقبل مواجهة نادي سباهان أصفهان، كان العالمي أنهى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًا المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

ولم يسبق لـ أصفر العاصمة الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، حيث دعّم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل مثل ضم الأرجنتيني جونزالو مارتينيز واللاعب عبدالفتاح عسيري واللاعب عبدالمجيد الصليهم، وذلك لمحاولة الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في العام الحالي.

وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر طلب من المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، التركيز في البطولة الآسيوية وإحراز الأهداف لقيادة العالمي للظفر بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.







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