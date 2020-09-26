موعد مباراة النصر والتعاون

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الأحد مباراة النصر والتعاون، في دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 في لقاء سعودي خالص بنكهة آسيوية.

وستُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب المدينة التعليمية في قطر.

كيف تأهل النصر والتعاون لدور الـ16 ؟

وكان النصر ضمن تأهله إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على فريق سباهان أصفهان الإيراني بثنائية دون رد بالجولة الرابعة من دور المجموعات، أما التعاون فكان تأهل في الجولة السادسة بعد فوزه على نادي الدحيل القطري بهدف دون رد سجله اللاعب ميتشيل ديوك لاعب سكري القصيم.

تعليق فيتوريا قبل انطلاق المباراة:

وفي وقت سابق، أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، أن العالمي سيخوض مباراة صعبة ضد التعاون في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وتحدث فيتوريا في المؤتمر الصحافي للمباراة قائلًا: “العالمي سيواجه فريقًا كان بمجموعة جيدة، ونعلم أن المباراة صعبة للغاية، ولا نفكر إلا في المباراة وتحقيق الفوز بها”.

وتابع فيتوريا: ” جب أن نكون واقعيين ونعلم أن المباراة صعبة ولكن لكي نفوز يجب أن نهتم بالتفاصيل الصغيرة، وحاليًّا الوضع في البطولة يختلف فنحن لدينا مباراة واحدة يجب أن نفوز بها لنعبر إلى الدور التالي”. يذكر أن مباراة النصر والتعاون التي أُقيمت في كأس السوبر السعودي في الرابع من يناير الماضي انتهت بفوز النصر بالبطولة، حيث أُقيمت المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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