موعد مباراة برشلونة ضد فياريال

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الأحد مباراة برشلونة ضد فياريال، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2020/ 2021.

وستبدأ المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب الكامب نو معقل النادي الكتالوني.

وسيخوض النادي الكتالوني مباراة الغد كأول مباراة له في الدوري الإسباني، وذلك بعد أن حصل على راحة في أول جولتين بسبب مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019/ 2020 التي انتهت يوم 23 أغسطس الماضي، وكانت مُقامة في البرتغال.

ويسعى البارشا خلال مباراة برشلونة ضد فياريال إلى تحقيق الفوز الأول تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان الذي تولى المسؤولية خلفًا للمدرب الإسباني كيكي سيتين.

البارشا يُودع لويس سواريز قبل مباراة برشلونة ضد فياريال:

وقبل إقامة المباراة، كان النادي الكتالوني أقام مؤتمرًا صحفيًّا لتوديع اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز الذي فسخ عقده مع البارشا لينضم إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لمدة موسمين.

ماذا قال ميسي بعد رحيل لويس سواريز ؟

وكان ليونيل ميسي نجم البارشا، فتح النار على إدارة النادي الكتالوني وذلك بعد التفريط في اللاعب لويس سواريز.

وكتب ميسي منشورًا طويلًا عبر حسابه في “الإنستجرام” قائلًا: “لاعب مثلك لا يجب أن يُطرد، لقد قدمت الكثير للنادي، ولكن في النهاية أنا لست متفاجئًا مما حدث معك، وسأفتقد عدم وجودك بجانبي في غرفة الملابس، لأنك واحد من أهم اللاعبين في النادي”.

وأضاف ميسي في رسالته: “لن أنسى كل لحظاتنا معًا، بالتوفيق لك فيما هو مقبل”.

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