مياه الأمطار تغلق طرق الكدرة ومطالبات برصف وإنارة الأحياء

المواطن- فهدالقحطاني- الدرب

ناشد عدد من سكان حي الكدرة بمحافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان الجهات المسؤولة والمعنية بإنهاء معاناتهم وإصلاح الطرق الرئيسية للحي وإيجاد تصريف لمياه الأمطار التي تغلق الطرق وتحاصر السكان في منازلهم.

وذكر بعض سكان الحي أن لهم مدة زمنية وهم على هذه الحال ولم يحظَ الحي بالخدمة الجيدة وقالوا إن بعض المشاريع التي نفذت عشوائية لم تخضع للمعايير والمقاسات المعمول بها في تنفيذ المشاريع من ناحية الجودة كسفلتة الشوارع الداخلية للحي التي تهشمت نتيجة مرور صهاريج المياه وتسببت في بروز وخروج أكوام من مادة الإسفلت مما ألحق الضرر بمركباتنا وأحدث شللاً في حركة السير.

كذلك شكا الأهالي من عدم وجود رصف للشوارع وإنارتها في الحي بأكمله وطالبوا الجهات المسؤولة عن الأحياء بتلبية مطالبهم والعمل على تقديم الخدمة لسكان الحي الذي يعتبر من الأحياء القديمة في المنطقة ومساواته بالأحياء الأخرى وطالبوا أيضاً بمحاسبة كل مسؤول مقصر في خدمة هذا الحي وسكانه والذي حرمه من مواكبة الرؤية التي تسعى لها قيادتنا الرشيدة وتحث وزاراتها في تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين.







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