مياه الشرقية لـ”المواطن”: لهذا السبب أغلقنا عين خسارة

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

كشفت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية عن سبب إغلاق عين خسارة، مؤكدةً في الوقت نفسه أنها تعمل وضمن إجراءاتها الدورية على فحص مصادر المياه ومتابعتها بتقنيات عالية ودقيقة لضمان الخدمات المائية وفقًا للمعدلات العالمية.

وقالت في تصريحات خاصة إلى “المواطن“: أنه خلال المتابعة الدورية لعدة آبار بمحافظة حفر الباطن لوحظ تسجيل تدنٍ في تدفقات المياه من بئر خسارة من قبل الفرق الفنية الهندسية، والتي قامت بتسخير معدات تقنية عالية الجودة لرصد امتداد البئر والتغليف المحيطي له، والذي أفضى بوجود تآكل في التغليف الداخلي لتجويف البئر على عمق 150 مترًا؛ يعود لتقادم عمر البئر وتأثير المياه الكبريتية التي تنبع منه على هذا التغليف مما أدى لتعطل مضخته وانسداده.

وتابعت مياه الشرقية: أنه استشعارًا للأهمية التاريخية لهذا البئر، فإننا نعمل على الحلول الملائمة على إعادة تشغيل البئر بعد تحديث منظومة العمل الخاصة به بالتنسيق مع وكالة موارد المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويأتي ذلك ردًا على استفسارات الصحيفة حول سبب إغلاق بئر خسارة بمحافظة حفر الباطن الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من سكان المحافظة ومن خارجها بهدف الاستشفاء من الأمراض الجلدية والروماتيزم والحساسية وآلام المفاصل، بالإضافة إلى سقيا أصحاب المواشي القريبة منها لمواشيهم وهو الأصل في حفر هذا البئر عام 1972 م.

وفي ذات السياق، طرحت أمانة حفر الباطن قبل نحو شهرين “العين الحارة” كفرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل منتجع صحي وسياحي وترفيهي على مساحة 80,000 متر مربع ولمدة عقد يصل إلى 25 سنة.

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