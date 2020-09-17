ميتشل ديوك: نستطيع تحقيق الانتصارات والظهور بشكل مميز

المواطن - مروة نبيل

شدد الأسترالي ميتشل ديوك على أن فريقه التعاون يستطيع الظهور بشكل مميز وتحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

ميتشل ديوك يؤكد قدرة التعاون على الفوز

وتحدث ميتشل ديوك على مشاركته الأولى مع التعاون قائلًا: “شاركت لأول مرة بشكل رسمي أنا وزميلي إياغو سانتوس ونحتاج للوقت مع المجموعة من أجل الانسجام والظهور بشكل أفضل”.

وتابع: “مهم أن نضاعف مجهودنا كلاعبين بشكل أكبر في المواجهات القادمة، منذ 3 أسابيع مع الفريق وأرى أن لدينا الكفاءة والثقة الكافية لتحقيق الانتصار والظهور بشكل مميز”.

واختتم ميتشل ديوك تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة التعاون ضد بيرسبوليس الذي عُقد، اليوم الخميس، قائلًا: “صنعنا فرص محققة في المباراة الماضية ومع زيادتها بالتأكيد سنصل لمرمى الخصم”.

التعاون ضد بيرسبوليس

ويلعب التعاون ضد بيرسبوليس الإيراني، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، علمًا بأنه خسر في المباراة الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلى الرغم من خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، إلا أن حافظ على صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، فيما رفع بيرسبوليس الإيراني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

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