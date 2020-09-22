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ميزة جديدة على WhatsApp لرسائل الوسائط الاجتماعية
امتدادًا لخاصية التدمير الذاتي 

ميزة جديدة على WhatsApp لرسائل الوسائط الاجتماعية

2020/09/22
الساعة 2:08 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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ميزة جديدة على WhatsApp لرسائل الوسائط الاجتماعية
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

من المتوقع أن يطرح تطبيق المراسلة الفورية الشهير WhatsApp ميزة الرسائل ذاتية التدمير Expiring messages قريبًا وسيضم إليها خاصية أخرى وهي الاختفاء الذاتي لرسائل الوسائط الاجتماعية.

ووفقًا لموقع WABetaInfo التقني فإنه لاحظ أن الميزة الجديدة التي تأتي باسم  Expired Media ظهرت آثارها في أحدث إصدار تجريبي من واتساب بيتا 2.20.201.1.

ميزة جديدة على WhatsApp لرسائل الوسائط الاجتماعية

شرح الميزة الجديدة على WhatsApp 

وتدعم ميزة الاختفاء الذاتي لرسائل الوسائط الاجتماعية على WhatsApp ملفات الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF.

وفقًا للتقرير، سيختفي ملف الوسائط تلقائيًا من هاتف المستلم، بمجرد مغادرته الدردشة، ونظرً لذلك فإنها لا تأتي مع مؤقت انتهاء صلاحية لضبطه، وسيتعين على المستخدمين تمكين الميزة أولًا حتى يظهر زر جديد في نافذة الدردشة. 

ميزة جديدة على WhatsApp لرسائل الوسائط الاجتماعية

وسيؤدي النقر فوق هذا إلى إرسال ملف الوسائط مع انتهاء الصلاحية، مع العلم أنه لن تظهر الرسالة التي تراها عندما يقوم شخص ما بحذف رسالته، بدلًا من ذلك ستختفي تمامًا من الدردشة.

وذكر تقرير WABetaInfo أنه في الوقت الحالي لا توجد معلومات حول إتاحة إمكانية أخذ لقطة الشاشة لرسائل الوسائط الاجتماعية منتهية الصلاحية.

ويُذكر أنه بمجرد طرح ميزتي الرسائل ذاتية التدمير والاختفاء الذاتي لرسائل الوسائط الاجتماعية، سيتمكن المستخدمون من تشغيل أو إيقاف الرسائل للمحادثات الفردية ولكن بالنسبة للمحادثات الجماعية سيكون لدى المشرفين فقط الخيار.

 


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