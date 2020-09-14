ميلويفيتش : حققنا الفوز أمام منافس قوي

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش عن سعادته بفوز فريقه الأهلي ضد الشرطة العراقي، مؤكدًا أنه يسعى لمواصلة الانتصارات.

ميلويفيتش يؤكد صعوبة المواجهة:

وعلق ميلويفيتش على المباراة الآسيوية، قائلًا: “حققنا الفوز في مواجهة صعبة أمام منافس قوي، ولم نكن نعلم الكثير عن فريق الشرطة العراقي الذي لعب بشكل جيد خلال لقاء اليوم”.

وتابع المدرب الصربي تصريحاته بعد مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي، قائلًا: “سعيد بالفوز والحصول على النقاط الثلاث الهامة بالنسبة لنا، وحريصون على تحقيق الانتصار في المباراة المقبلة”.

الأهلي والشرطة العراقي:

ولعب الأهلي ضد الشرطة العراقي اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت المباراة بفوز الراقي بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي اليوم، رفع الراقي رصيده إلى 9 نقاط، ليواصل تصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ويصبح أول المتأهلين إلى ثمن النهائي.







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