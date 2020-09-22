ميلويفيتش: سأمنح الفرصة لجميع اللاعبين لإظهار قدراتهم

المواطن - مروة نبيل

شدد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش على أهمية مباراة فريقه الأهلي ضد الاستقلال الإيراني، مشيرًا إلى أنه سيمنح الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة في المواجهة الآسيوية.

ميلويفيتش يؤكد منح الفرصة لعدد من اللاعبين

وتحدث ميلويفيتش عن المواجهة الآسيوية قائلًا: “غدًا لدينا مباراة هامة أمام فريق الاستقلال الإيراني ودائمًا أتحدث للاعبين بعد نهاية أي مواجهة بأن المباراة القادمة هي الأهم”.

وتابع: “لدينا بطاقات صفراء قبل مواجهة الغد وسوف أمنح عددًا من اللاعبين فرصة المشاركة في المباراة، والتفكير الأساسي لي هو أن ندخل بقوة في أجواء المباراة وأن نلعب مباراة جيدة ونقدم عرضًا قويًا”.

وواصل المدرب الصربي تصريحاته قائلًا: “أمامنا العديد من التحديات خلال الفترة الحالية والآن لدينا مواجهات قوية وحاسمة في دوري أبطال آسيا قبل استئناف الدوري السعودي”.

واختتم ميلويفيتش تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأهلي ضد الاستقلال قائلًا: “الفريق يضم العديد من اللاعبين الشباب المميزين في كافة مراكز اللعب وأمنح الفرصة دائمًا لكل اللاعبين لإظهار قدراتهم وإمكانياتهم”.

الأهلي ضد الاستقلال

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الاستقلال الإيراني، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وقبل مباراة الغد، ضمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي، في بطولة دوري أبطال آسيا 2020؛ كمتصدر مجموعته.

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