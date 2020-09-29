ميلويفيتش: سنلعب لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش أن فريقه الأهلي يسعى لتحقيق الفوز على النصر، لمواصلة مشواره في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ويلعب الأهلي والنصر على استاد جاسم بن حمد، عند الساعة 4:40 مساءً يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ميلويفيتش يؤكد الاستعداد جيدًا لمباراة النصر

وتحدث ميلويفيتش عن المواجهة المرتقبة قائلًا: “نلعب مباراة هامة غدًا أمام منافس قوي واللاعبون قاموا بالتحضير للمباراة بشكل جيد وفلسفتي التدريبية تعتمد على احترام كل الخصوم”.

وتابع المدير الفني الصربي تصريحاته خلال في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأهلي والنصر قائلًا: “سنلعب من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا وأتوقع أن تكون مباراة ممتعة بين الفريقين”.

مدرب الأهلي يُشيد بأداء اللاعبين

وواصل ميلويفيتش تصريحاته قائلًا: “نؤمن بقدرات وإمكانيات نجوم الأهلي مثل الهداف والقائد عمر السومة وماركو مارين الذي عاد مؤخرًا من الإصابة وكذلك المنافس يملك لاعبين جيدين”.

وأضاف: “حسين عبدالغني من اللاعبين الذين نحترمهم بشكل كبير خاصة وأنه مازال يلعب بقوة في هذا السن وهذا إنجاز ولعب من قبل في كأس العالم، وهو لاعب ينسجم مع فلسفتي التدريبية وهو شخص رائع خارج الملعب أيضًا”.

واختتم ميلويفيتش تصريحاته قائلًا: “بعد جائحة كورونا من الصعب التعاقد مع لاعبين بأسعار باهظة وعليك الاعتماد على الفئات السنية لضخ دماء جديدة بصفوف الفريق ومن الهام جدًا المزج بين الخبرة والشباب”.

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