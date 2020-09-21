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نادي الهلال يتأهل كمتصدر المجموعة في آسيا 2020
بعد تعادل شباب الأهلي وباختاكور

نادي الهلال يتأهل كمتصدر المجموعة في آسيا 2020

2020/09/21
الساعة 12:21 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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نادي الهلال يتأهل كمتصدر المجموعة في آسيا 2020 لاعبو الهلال
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 شباب الأهلي وباختاكور:
2 نادي الهلال في آسيا:

ضمن نادي الهلال التأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2020؛ كمتصدر المجموعة الثانية.

شباب الأهلي وباختاكور:

ولعب شباب الأهلي دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت المباراة، قبل قليل، بالتعادل السلبي.

ومنح تعادل شباب الأهلي وباختاكور، نادي الهلال بطاقة التأهل كمتصدر مجموعته، حيث يملك 11 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأوزبكي، فيما يملك الفريق الإماراتي 7 نقاط، ويتذيل شهر خودرو الترتيب بنقطة واحدة.

 

الهلال
ترتيب المجموعة

نادي الهلال في آسيا:

ولعب نادي الهلال ضد شهر خودرو على إستاد الجنوب في الدوحة، مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت بالتعادل السلبي.

ورفع الزعيم رصيده إلى 11 نقطة، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، رغم معاناته من غيابات عديدة بسبب إصابة لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نادي الهلال
لاعبو الزعيم
نادي الهلال
لاعبو الهلال

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