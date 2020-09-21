نادي الهلال يتأهل كمتصدر المجموعة في آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

ضمن نادي الهلال التأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2020؛ كمتصدر المجموعة الثانية.

شباب الأهلي وباختاكور:

ولعب شباب الأهلي دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت المباراة، قبل قليل، بالتعادل السلبي.

ومنح تعادل شباب الأهلي وباختاكور، نادي الهلال بطاقة التأهل كمتصدر مجموعته، حيث يملك 11 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأوزبكي، فيما يملك الفريق الإماراتي 7 نقاط، ويتذيل شهر خودرو الترتيب بنقطة واحدة.

نادي الهلال في آسيا:

ولعب نادي الهلال ضد شهر خودرو على إستاد الجنوب في الدوحة، مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت بالتعادل السلبي.

ورفع الزعيم رصيده إلى 11 نقطة، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، رغم معاناته من غيابات عديدة بسبب إصابة لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر