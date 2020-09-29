نادي سباقات الخيل يطلق النسخة الثانية من كأس السعودية الأغلى في العالم

المواطن - مشاري المعيقل - الرياض - تصوير : خالد الحمودي

كشف نادي سباقات الخيل السعودي، اليوم، النقاب عن تفاصيل النسخة الثانية لـ “كأس السعودية” 2021، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

وأعلن رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل خلال المؤتمر الصحفي أن السباق سيقام يومي 19و 20 فبراير 2021م بمشاركة أبرز الأسماء العالمية للمنافسة على جوائز السباق الأغلى في العالم على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة الجوائز تصل إلى 30 مليون وخمسمائة ألف دولار، بزيادة مقدارها مليون وثلاثمائة ألف دولار عن النسخة الثانية.

وقال رئيس المجلس خلال المؤتمر الصحفي: “لقد شهدنا مشاركة 22 جوادًا من الفئة الأولى، حققوا خلال مشاركاتهم 34 انتصارًا رائعًا في نفس المستوى، ويُعد ذلك إنجازًا مميزًا لأكثر السباقات عراقة في العالم”.

وأضاف أنه سيقام هذا الحدث العالمي في 20 فبراير 2021 قبيل أسبوع من تاريخ النسخة السابقة وستكون المشاركة مجانية، أما الشوط الأبرز والرئيسي من ضمن الثمانية أشواط يوم السبت هو شوط (كأس السعودية) وستحظى ثلاثة من الأشواط الرملية على زيادة في قيمة جوائزها.

جوائز مليونية:

وتابع الأمير بندر بن خالد: “سيشهد سباق ديربي السعودية، البالغة مسافته 1600 متر، زيادة في الجائزة النقدية لتصبح مليون وخمسمائة ألف دولار بديلًا من 800 ألف دولار، وارتفعت قيمة سباق عبيَّه السعودي للجواد العربي، البالغة مسافته 2000 متر، من مليون دولار إلى 2 مليون دولار، بينما تضاعفت قيمة جوائز سباق نادي سباقات الخيل التكافئي للخيل المحلية (Handicap) من نصف مليون دولار إلى مليون دولار، أما في يوم تحدي الفرسان الدوليين وهو يوم 19 فبراير قبل يوم من كأس السعودية ويشارك فيه 14 من أفضل الخيالة في العالم، منهم سبع فارسات وخمس فرسان دوليين، بالإضافة إلى فارسين محليين، سيتنافسون على جوائز تبلغ قيمتها 100 ألف دولار”.

وتابع: “كانت انطلاقة كأس السعودية في 2020 ويتوجه اهتمامنا الآن إلى العام الثاني للكأس، حيث نسعى للاستفادة من الدروس التي تعلمناها خلال الدورة الأولى، لتوجيه الفعالية نحو آفاق جديدة، وإنشاء علاقات إقليمية ودولية ضمن هذا القطاع، والتفاعل مع متابعي السباق العالمية، ودعم المشاركة المحلية، بالإضافة إلى تطوير سباقات الخيل باعتبارها رياضة عالمية، وسيشهد السباق إثارة في كل جوانبه ومنافساته”.

النسخة الأولى:

وشارك 64 جوادًا من خارج المملكة في النسخة الأولى لكأس السعودية عام 2020، يمثلون 10 دول مختلفة، وواجهوا 26 منافسًا من الجياد المحلية في السباقات الدولية السبع، لتشهد خمس سباقات منها انتصار المنافسين القادمين من خارج المملكة، ومن المقرر تجاوز كأس السعودية 2021 لعدد المشاركين لهذه النسخة، حيث تمت إضافة سباق جديد أُعلن عن إقامته يوم الجمعة وهو سباق لونجين العشبي (Handicap).

من جهته قال Tomas Ryan، مدير سباق كاس السعودية في نادي سباقات الخيل: “نفخر بالنجاح في جذب أهم العناصر الفاعلة في هذه الرياضة للمشاركة بجيادهم في فعالية تطلق لأول مرة، إضافة إلى ما شهدناه من تطور تدريجي أظهرته تلك الخيل بعد مشاركتها في السباق، فإن الشكل المبهر الذي ظهرت به يُشكل حافزًا إضافيًّا لمدربي والملاك للقدوم والمشاركة في العام المقبل”.

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