إعلان نتائج القبول النهائي لـ قوات أمن المنشآت عبر بوابة أبشر للتوظيف

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي).

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – توظيف)

متطلبات الحضور للمرشحين لوظائف قوات أمن المنشآت

على جميع المقبولين الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات

يمنع دخول أدوية طبية وفي حال الضرورة يحب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير.

يمنع إحضار الملابس المدنية (الثوب، الشماغ، الأدوات الحادة، النظارات الشمسية، وغيرها).

يمنع الدخان وما يتعلق به، ولا يسمح بدخول جميع أجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية.

يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند المخالفة.

نظراً للوضع الراهن وتطبيق الإجراءات الاحترازية للدورات التدريبية سوف تكون الدورة لمدة 3 أشهر داخلية (بدون خروج أو زيارة).

رفع مستوى لياقتك البدنية قبل دخول الدورة سيساعدك في أداء أعمال التدريب بفاعلية ويجنبك التعرض للإصابات لا سمح الله.

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