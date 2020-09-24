نتنياهو يأتي يحضر ملابسه المتسخة للبيت الأبيض للاستفادة من خدمة الغسيل المجاني

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

اعتاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إحضار أكياس الملابس المتسخة معه في زيارات رسمية لواشنطن، حيث قال مسؤولون أمريكيون إنه يستفيد من خدمة غسيل الملابس المجانية المتاحة لجميع القادة الأجانب.

عادة مستمرة منذ سنوات

وبحسب تقرير من واشنطن بوست، فإن هذه العادة مستمرة منذ سنوات، وقالت إن أكياس الملابس الإسرائيلية ليست صورة غريبة عن مساعدي باراك أوباما ودونالد ترامب.

وقال أحد المسؤولين إن عائلة نتنياهو هي العائلة الوحيدة التي تجلب معها أكياسًا تتضمن قطع ملابس متسخة في الزيارات الرسمية، وتابع: بعد عدة رحلات، أصبح من الواضح أن هذا كان متعمدًا.

وقال مسؤول آخر إن نتنياهو كان مقتصدًا في غسيله في الزيارة الأخيرة التي جمعت بينه وبين قادة الإمارات والبحرين في البيت الأبيض، مضيفًا: لم تكن هناك حقائب غسيل هذه المرة، عمال النظافة في البيت الأبيض قاموا بغسل قميصين للاجتماع العام وبدلة لرئيس الوزراء وثوب لزوجته سارة، وزوج من البيجامات التي ارتداها نتنياهو في الرحلة الطويلة من إسرائيل.

معركة نتنياهو لحماية أسرار الغسيل

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو خاض معركة لحماية أسرار غسيله من قبل، حيث رفع دعوى قضائية ضد مكتبه في عام 2016 لمنعه من الإفراج عن فواتير الغسيل الخاصة به.

وفي دعوى قضائية وصلت لـ 27 صفحة، جادل بأن فحص غسيله قد يرقى إلى تدخل تعسفي في خصوصيته.

وزُعم مصدر للصحيفة أن سارة زوجة نتنياهو أتت ذات مرة بـ 8 حقائب للملابس المتسخة في زيارة خارجية.

ويُذكر أن نتنياهو، 70 عامًا، يخضع حاليًا للمحاكمة بتهم فساد بعد توجيه الاتهام إليه في ثلاث قضايا جنائية العام الماضي، تشمل منح خدمات لشركة الاتصالات Bezeq، وتلقي 200 ألف دولار من الهدايا غير القانونية، وسعيه للحصول على تغطية أفضل من صحيفة يديعوت أحرونوت مقابل التصديق على تشريع يعيق صحيفة منافسة، لكنه ينفي كل هذه التهم.

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