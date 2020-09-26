نجل الفنان خالد سامي يكشف تطورات حالته الصحية

المواطن - الرياض

أعلن تركي نجل الفنان خالد سامي نجاح عملية زراعة الكبد التي أجريت لوالده بمستشفى الحرس الوطني بالرياض.

وقال تركي نجل الفنان خالد، إن العملية الجراحية تمت بنجاح، معرباً عن شكره وتقديره لكل مَن سأل واطمأن على صحة والده.

يذكر أن الفنان خالد سامي كان قد أدخل غرفة العمليات، مساء أمس (الجمعة)، لإجراء العملية.

وكان الفنان ناصر القصبي قد ناشد التدخل العاجل لإنقاذ حياة خالد سامي من خلال إجراء عملية زراعة كبد له، مبيناً أن وضعه الصحي في الوقت الحالي خطير ويتدهور.

وقد تفاعل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر حينها مع حالة الفنان خالد سامي ووجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

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