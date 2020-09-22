نجم الأهلي علي الأسمري: هدفنا نقاط مباراة الاستقلال

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم النادي الأهلي، علي الأسمري رغبة الفريق في تحقيق الفوز والظهور بشكل مميز ضد الاستقلال الإيراني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

الأسمري يؤكد جاهزية الأهلي

وتحدث الأسمري عن المواجهة الآسيوية قائلًا: “نلعب من أجل تحقيق الانتصار وكسب نقاط مباراة الغد.. ونحن عازمون على تقديم نتيجة جيدة وأداء مميز وهذا تفكيرنا الدائم قبل كل مواجهة”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأهلي ضد الاستقلال الإيراني قائلًا: “التفكير الأساسي لي هو أن ندخل بقوة في أجواء المباراة وأن نلعب مباراة جيدة ونقدم عرضًا قويًا”.

واختتم الأسمري تصريحاته قائلًا: “نأخذ مباريات البطولة خطوة بخطوة وكل مباراة على حدة من أجل استكمال مشوارنا الآسيوي بأفضل صورة والوصول إلى الأدوار المقبلة”.

الأهلي ضد الاستقلال

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الاستقلال الإيراني، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وقبل مباراة الغد، ضمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي، في بطولة دوري أبطال آسيا 2020؛ كمتصدر مجموعته.

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