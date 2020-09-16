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نجوم النصر الثلاث يزينون تشكيلة الجولة الثالثة بـ أبطال آسيا
بعد فوز العالمي على سباهان أصفهان الإيراني

نجوم النصر الثلاث يزينون تشكيلة الجولة الثالثة بـ أبطال آسيا

2020/09/16
الساعة 10:21 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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نجوم النصر الثلاث يزينون تشكيلة الجولة الثالثة بـ أبطال آسيا لاعبو النصر في مباراة سباهان أصفهان
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 3 من النصر في التشكيلة المثالية للجولة الثالثة:
2 العالمي يُسقط سباهان أصفهان بثنائية حمدالله:

زيّن نجوم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله والحارس الأسترالي برادلي جونز والمدافع سلطان الغنام، تشكيلة فريق الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

3 من النصر في التشكيلة المثالية للجولة الثالثة:

ونشر الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر “تويتر” اليوم تشكيلة الجولة الثالثة التي جاءت مكونة من: “برادلي جونز في حراسة المرمى، شجاعي خليل زاده من بيرسيبوليس الإيراني ويوسف جابر من شباب أهلي دبي الإماراتي وسلطان الغنام والمهدي بن عطية مدافع الدحيل القطري في خط الدفاع”.

3 من نجوم النصر يزينون تشكيل دوري أبطال آسيا
تشكيل الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا

وتواجد في التشكيلة “نام تاهي هي لاعب السد القطري، سانتي كازورلا لاعب السد القطري، جلال الدين مشاريبوف لاعب باختاكور الأوزبكي، رامين رضائيان لاعب الدحيل القطري في خط الوسط”.

وفي خط الهجوم تواجد كل من : “عبدالرزاق حمدالله، كودجو لابا لاعب العين الإماراتي”.

وسيواجه نادي النصر، فريق سباهان أصفهان الإيراني بعد غد الجمعة في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

العالمي يُسقط سباهان أصفهان بثنائية حمدالله:

وكان العالمي فاز في لقاء الجولة الثالثة أمس الثلاثاء على نادي سباهان أصفهان بثنائية دون رد.

 


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