نزول 4000 متر لإنقاذ شخصين علقا في مرتفع جبلي بعسير

المواطن - واس

أعلن الدفاع المدني في عسير عن إنقاذ شخصين علقا في مرتفع جبلي وعر.

وصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، بأن فرق الدفاع المدني أنقذت شخصين سقط أحدهما من مرتفع جبلي وعر وتأثر بإصابات بليغة، فيما تعرض الآخر للإجهاد، ولصعوبة الوصول لمكان سقوطه استلزم نزول الفرق في المنحدرات على الأقدام لمسافة 4000 متر تقريباً، وقد تم استخراجهما من قبل فرق الإنقاذ وتسليم المصاب للهلال الأحمر، وإحالة الحادثة للجهات المختصة لإكمال اللازم.







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