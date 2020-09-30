نسبة السكر الطبيعي للحامل

مرض السكر شائع وبعض النساء أثناء فترة الحمل قد يصابون بالسكري ويسمى بسكر الحمل ويبحثون عن نسبة السكر الطبيعي للحامل ولذلكلابد من متابعة الطبيب فورًا.

السكر الطبيعي في الدم

يسمى الجلوكوزلأنه يقوم بإنتاجهوهو مصدر السكر والطاقة في الجسم حيث يتم تكسير الكربوهيدرات وإنتاج سكر الجلوكوز ويتم ذلك في الجهاز الهضمي ومن بعدها يخرج السكر إلى جميع أعضاء الجسم ولكنه لا يمكن أن يدخل الخلايا في حال تواجد فيها كميات كافية من الأنسولين.

الأنسولين وهو عبارة عن بروتين يتم إفرازه من البنكرياس تلقائياً عند زيادة مستوى السكر في الدم فيقوم بنقل السكر من الدم إلى الخلية.

أثناء الحمل تقوم المشيمة بإفراز بعض الهرمونات التي تؤثر على خلايا الجسم وزيادة الوزن التي تحدث الحامل هذه التغيرات تسمى بمقاومة الأنسولين.

وبالتالي تمنع امتصاص الأنسولين في خلايا الجسم مما يسبب افراز الانسولين الخلايا لكي تعوض ما يفقد منها وهذا ما يحدث للمرأة الحامل أثناء فترة الحمل وتصاب بسكري الحمل.

مرض السكري

مرض السكر هو أحد الأمراض الشائعة التي تحدث بسبب ارتفاع هرمون الأنسولين في الجسم.

مرض السكري نوعان قد يكون وراثي على حسب تاريخ العائلة أو قد يكون مكتسب نتيجة تعرض الشخص إلى صدمة سببت ارتفاع هرمون الانسولين في الجسم.

مرض السكري قد يسبب بعض الإصابات الخطيرة مثل مرض الغرغرينا في القدمين او قد يسبب الوفاة.

سكري الحامل

قبل أن نتعرف على نسبة السكر الطبيعي للحامل فنتعرف أولاً على سكري الحمل وذلك من خلال موقع المواطن وهو من الأمراض المؤقتة التي تحدث للمرأة أثناء فترة الحمل ويحدث نتيجة التغيرات الهرمونية لهرمونات الحمل لدى المرأة الحامل ويكون ذلك في الشهر الثاني أو الثالث، وفيه يكون البنكرياس يفرز هرمون الأنسولين بكثرة مما يسبب سكري الحمل.

نسبة السكر الطبيعي للحامل

عند اجراء تحليل السكر فان الطبيب يطلب تحليل سكر صائم وسكر فاطر ونسبة السكر الصائم في الدم للمرأة الحامل تكون أقل من 95 ويكون صباحًا قبل تناول أي طعام ويجب أن تكون مدة الصيام من 6-8 ساعات أما السكر الفاطر بعد ساعة يكون مستوى السكر أقل من 180 mg/dl من بعد تركيب المحلول وبعد ساعتين يكون أقل من 150 mg/dl وبعد مرور ثلاث ساعات يكون أقل من 140 mg/dl

كيفية قياس نسبة السكر الطبيعي للحامل

قبل إجراء اختبار السكر لابد من اتباع عدة تعليمات وهي كالآتي

لابد من الصيام لمدة 6 إلى 8 ساعات قبل إجراء الاختبار.

لابد من إعلام الطبيب بأي أدوية يتم أخذها.

عند إجراء تحليل السكر إذا كانت نسبة السكر مرتفعة فإن الطبيب يطلب إعادة مرة أخرى.

في حالة عدم الإصابة بسكر الحمل فإنه يجب إجراء التحليل في الشهر السادس والسابع للتأكد والاطمئنان.

الحوامل الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري

المرأة التي تجاوزت 25 عامًا.

المرأة التي حدث لها إصابة بسكر الحمل في الحمل السابق.

تكيس المبايض لدى المرأة.

المرأة المدخنة.

المرأة ذات الوزن الزائد.

أعراض سكري الحمل

وبعد أن تعرفنا على نسبة السكر الطبيعي للحامل لابد أن نتعرف على أهم أعراض سكر الحمل وهي.

الشعور بالعطش المتزايد.

الإرهاق والتعب.

اضطراب في الرؤية.

آلام المعدة.

التبول المستمر.

التهابات جلدية.

آلام والتهابات في المنطقة المهبلية والمثانة.

أضرار سكري الحمل على الجنين

قد يحدث تحول السكر الى دهون حول الجنين مما يجعل خروجه من الرحم صعب.

قد يؤدي إلى وفاة الجنين.

تحول السكر إلى دهون قد يسبب خلف أكتاف الجنين.

يصعب من عملية الولادة.

كثرة الماء في الجسم قد يسبب مرض السكري.

الإصابة في الجهاز التنفسي وضيق التنفس.

أضرار سكري الحمل على الحامل

يحدث نزيف ما بعد الولادة بسبب كبر حجم الجنين.

يحدث ارتفاع في ضغط الدم مما يؤثر على وظيفة المشيمة وبالتالي يؤثر على نمو الجنين في الرحم.

حدوث بعض التشنجات.

نصائح لتجنب سكري الحمل

تجنب العصائر المحلاة والسكريات والحلويات.

تناول وجبة الإفطار وتناول كأس من اللبن.

معرفة السعرات الحرارية وخاصة الكربوهيدرات الموجودة في الأطعمة المغلفة.

متابعة مستوى السكر كل يوم للاطمئنان.

الالتزام بالأدوية التي يصفها الطبيب.

ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة كالمشي فهي تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم.

تناول أطعمة صحية والإكثار من تناول الخضروات والفواكه والابتعاد عن المأكولات السريعة.

الابتعاد عن التدخين.

محاولة التخلص من الوزن الزائد ويفضل ذلك قبل بداية الحمل.

ولا ننسى أهمية تناول ثلاثة لتر ماء يومياً.

نصائح للحفاظ على معدل السكر الطبيعي

الحفاظ على وزن الجسم: يجب على المرأة ألا يكون وزنها زائد قبل فترة الحمل وذلك لان في الحمل يزداد وزنها، ولكن زيادة الوزن لا تعني الإصابة بسكري الحمل ولكن تكون أكثر تعرضا للإصابة به.

نشاط الجسم: يجب على المرأة الحامل ان تزيد من نشاط الجسم خلال فتره الحمل وذلك عن طريق ممارسه التمارين الرياضية مثل المشي أو اليوغا وذلك لان التمارين الرياضية تساعد على خروج الانسولين من الجسم بشكل مثالي وبالتالي يكون مستوى السكر في الدم في المعدل الطبيعي.

إتباع نظام غذائي صحي يجب على المرأة تناول الكثير من الفواكه والخضروات التي تحتوي على الألياف والبروتين والفيتامينات، والابتعاد عن تناول الكثير من الكربوهيدرات كالخبز والأرز والمكرونة.

شارك الخبر