نصائح هامة خلال مرحلة العمل عن بعد

المواطن - الرياض

إتجه الملايين حول العالم إلى آلية العمل عن بعد، وذلك إثر تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بهدف تقليل التواصل المباشر أو توفير الوقت والجهد عبر هذا الأسلوب.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قدمت سبع نصائح مفيدة للموظفين الذين يريدون العمل عن بعد، منها أن ينظم الموظف وقته وأن يبعد حياته الشخصية عن حياته العملية، وأن يهيئ لنفسه بيئة عمل مناسبة.

كما يجب أن يحرص الموظف على جدولة مهام عمله ويبدأ بأكثرها صعوبة وأن يتواصل بشكل فعال مع المدراء وزملاء العمل، بالإضافة إلى أن يحفظ أعماله في مكان موثوق.

وضمن نصائح العمل عن بعد أن أخذ الموظف فترات استراحة قصيرة أثناء العمل، حيث إن ذلك يساعد في جعل عمله أكثر تنظيمًا وإنتاجية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت قبل أيام أن نسبة العمل عن بعد يجب ألا تتجاوز 25% من إجمالي الجهة التي ينتسبون إليها.

وأعلنت في وقت سابق العديد من الشركات العالمية الكبرى أنها أتاحت لموظفيها العمل عن بعد كجوجل وتويتر وفيسبوك.







شارك الخبر