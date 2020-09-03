نصيحة ثمينة لـ حمدالله قبل مواجهة الاتحاد غدًا

المواطن - محمد سمعه

يُنافس المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب نادي الهلال على لقب هداف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن موسم 2019/2020.

النصر يعقد الآمال على حمدالله في لقاء الاتحاد

وفي هذا الإطار، وجّه الناقد الرياضي والإعلامي حسن عبدالقادر نصيحة ثمينة للمهاجم المغربي، وذلك قبل مواجهة نادي الاتحاد غدًا بالجولة التاسعة والعشرين.

وكتب عبدالقادر عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس: “الصراع على لقب الهداف بين مهاجم النصر وغوميز لن يُحسم إلا في الجولة الأخيرة، يحتاج المهاجم المغربي أن يُعزز صدارته، بالتسجيل في مباراة الغد ضد الاتحاد، وإذا لم يفعل، أعتقد أنه بيتجحفل مع غوميز ويضيع تعب موسم كامل”.

وتمكن مهاجم نادي النصر من إحراز 27 هدفًا في صدارة قائمة الهدافين، بينما أحرز غوميز 24 هدفًا، كان آخرهم “هاتريك” في شباك نادي الحزم يوم السبت الماضي.

النصر والاتحاد أملهما الفوز

ويسعى نادي النصر للفوز على فريق الاتحاد، من أجل تقليص الفارق مع نادي الهلال، وإنهاء الموسم بصورة جيدة في المركز الثاني، أما الاتحاد فسيكون شغله الشاغل، تحقيق الفوز والنقاط الثلاث للابتعاد عن خطر الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى.

وكان حمدالله انضم لصفوف نادي النصر في صيف عام 2018 قادمًا من صفوف نادي الريان القطري، وحقق مع العالمي لقب الدوري ولقب كأس السوبر السعودي.







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