نصيحة للنساء.. زيارة الطبيبة مهمة بعد انقطاع الطمث

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية النساء والولادة الدكتورة شيخة سعيد، النساء اللواتي انقطع عنهن الطمث نهائيًا بزيارة الطبيبة للتشخيص وإجراء التحاليل وتقديم النصائح الهامة، لافتة إلى أنه قد تكون هناك أسباب أخرى لانقطاع الدورة لفترة متواصلة.

أمل وتفاؤل وسعادة

وقالت في تصريحات لـ”المواطن”: من الخطأ أن يشار لمرحلة انقطاع الدورة بمرحلة اليأس بل هذه مرحلة انقطاع الدورة التي يجب فيها للسيدة أن تعيشها بالأمل والتفاؤل والسعادة لا بشعور اليأس والضعف، إذ إنه يجب أن تكون السيدة أكثر تفاعلًا مع أنشطة الحياة.

انقطاع الطمث تغير طبيعي

وبينت أن انقطاع الطمث هو تغير طبيعي يحدث للمرأة عند انتهاء دورات الحيض، نتيجة توقف نشاط المبيضين، ويتأكد حدوث انقطاع الطمث عند مرور 12 شهرًا من دون دورة شهرية، كما يحدث – غالبًا – عند معظم النساء عندما يكون عمرهن بين 45 و55 سنة، ويسبق انقطاع الطمث مرحلة تعرف باسم (انقطاع الطمث المبكر)، تبدأ عندما يكون عمر المرأة بين 40 و50 سنة، ويحدث انقطاع الطمث المبكر نتيجة لقلة إفراز هرمون الإستروجين.

غداء ورياضة وهرمونات

وحول العلاج أكدت، أنه في حالات نادرة يصف الطبيب أدوية لعلاج أعراض انقطاع الطمث، خصوصًا إذا كان لهذه الأعراض تأثير في الحياة اليومية، إذ يمكن أن يحسن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة الرياضة بانتظام بعض أعراض انقطاع الطمث، كما قد يصف الطبيب علاجًا بالهرمونات البديلة، وذلك حسب شدة الأعراض، أو مرطبات المهبل في حالة حدوث جفاف المهبل، وهناك العلاج السلوكي المعرفي وهو نوع من العلاج بالكلام، يمكن أن يساعد على علاج تغيَّرات الحالة المزاجية، والقلق.

الفحص الدوري السنوي

وشددت على ضرورة زيارة الطبيبة بشكل دوري للكشف عن المشكلات الصحية في وقت مبكر، وتكفي زيارة الطبيب مرة واحدة في العام لإجراء الفحوصات الدورية والاختبارات اللازمة مثل: فحوصات الأسنان، والعينين، وقياس كثافة العظام (دكسا)، وغيرها.

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