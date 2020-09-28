نصيحة مهمة لـ جماهير الأهلي والنصر قبل الكلاسيكو الآسيوي

المواطن - محمد داوود - جدة

أكد استشاري الطب النفسي الدكتور محمد السليماني لـ المواطن : أن المباراة التي تجمع الأهلي والنصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 (منطقة الغرب) والتي تحتضن العاصمة القطرية منافساتها هذه الأيام تشكل أهمية للفريقين للصعود إلى الأمام، مبينًا أن الإشكالية الحقيقة أن القرعة وضعت الفريقين السعوديين معًا وهذا الأمر يجعل فرص فريق سعودي واحد بينما لو كانت نتائج القرعة مختلفة لكانت هناك فرصتين لصعود الفريقين لتمثيل بلادهما وزيادة فرص الوصول للنهائي.

النصر والأهلي مدعمان بالكفاءات العالية

ولفت إلى أن فريقي النصر والأهلي يمتازان بوجود كفاءات عالية، وقد يكونا متعادلان من الناحية النفسية واللياقة البدنية، وبالتأكيد فإنهما سيبذلان كل جهدهما لتجاوز المباراة والتقدم إلى الأمام.

وأشار إلى إن خطة المدرب وتميز أداء اللاعبين سيكون الفاصل في تأهيل الفريق الفائز، فاللعب بروح الفريق الواحد ومعنويات نفسية عالية وتطبيق خطة المدرب والابتعاد عن الأخطاء والكروت سيكون له انعكاسات إيجابية.

نصيحة ثمينة لجماهير الفريقين

وأكد الدكتور السليماني، أنه يجب على جماهير النصر والأهلي مؤازرة فريقهما، فكلاهما سعوديان، ويمثلان المملكة، ففوز أحدهما هو فوز للآخر، مع تجنب الرسائل غير اللائقة التي تكتبها بعض الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد أي فريق بدافع إحباط المعنويات والتقليل من شأن الفريق، إذ يجب على الجماهير النظر إلى هذه المباراة نظرة وطنية بعيدًا عن التعصب الرياضي.

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