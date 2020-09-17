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نهاية مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي بالتعادل السلبي
في دوري أبطال آسيا

نهاية مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي بالتعادل السلبي

2020/09/17
الساعة 10:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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نهاية مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي بالتعادل السلبي سالم الدوسري في جانب من المباراة
المواطن - محمد سمعه
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1 الشوط الأول من مباراة الهلال وباختاكور
2 أحداث الشوط الثاني

انتهت مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي منذ قليل بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020.

الشوط الأول من مباراة الهلال وباختاكور

وبدأ الشوط الأول من اللقاء بأداء هادئ من قبل الفريقين، حيث لم ينجح الهلال في استغلال الفرص التي أُتيحت له عبر الإيطالي سيباستيان جيوفنكو والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

مباراة الهلال وباختاكور في الجولة الرابعة
سالم الدوسري في جانب من المباراة

ولم يستثمر الزعيم الفرص التي جاءت له، كما نجح دفاع الهلال في التعامل مع الهجمات التي شنها فريق باختاكور، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، من لقاء الهلال وباختاكور، تحسن أداء الزعيم وسنحت له فرصة ذهبية عبر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز لكن حارس باختاكور تعامل معها بشكل جيد.

ولم تتغير نتيجة المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويؤجل الزعيم حسم تأهله لدور الـ16 في البطولة الآسيوية.

مباراة الهلال وباختاكور في الجولة الرابعة
غوميز شارك في اللقاء

وأصبح رصيد الهلال بعد المباراة 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما أصبح رصيد باختاكور 7 نقاط.

وكانت مباراة الهلال وباختاكور بالجولة الثالثة أُقيمت يوم الاثنين الماضي، وانتهت بفوز الأزرق بثنائية لهدف حيث سجل لـ بطل آسيا 2019 كل من جيوفنكو واللاعب هتان باهبري.

مباراة الهلال وباختاكور في الجولة الرابعة
كنو في مباراة الهلال وباختاكور

وجاءت تشكيلة الزعيم لـ مباراة اليوم مكونة من : “في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، في خط الدفاع :علي البليهي، جانج هيون سو، أمير كردي، محمد جحفلي، في خط الوسط: محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، في خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز، سباستيان جيوفنكو، كاريلو”.

ويتواجد في التشكيلة الاحتياطية كل من: “مدالله العليان، هتان باهبري، متعب المفرج، منصور البيشي، محمد الكنيدري”.

مباراة الهلال وباختاكور في الجولة الرابعة
كاريلو في المباراة

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