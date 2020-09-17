نهاية مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي بالتعادل السلبي

ولم يستثمر الزعيم الفرص التي جاءت له، كما نجح دفاع الهلال في التعامل مع الهجمات التي شنها فريق باختاكور، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، من لقاء الهلال وباختاكور، تحسن أداء الزعيم وسنحت له فرصة ذهبية عبر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز لكن حارس باختاكور تعامل معها بشكل جيد.

ولم تتغير نتيجة المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويؤجل الزعيم حسم تأهله لدور الـ16 في البطولة الآسيوية.

وأصبح رصيد الهلال بعد المباراة 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما أصبح رصيد باختاكور 7 نقاط.

وكانت مباراة الهلال وباختاكور بالجولة الثالثة أُقيمت يوم الاثنين الماضي، وانتهت بفوز الأزرق بثنائية لهدف حيث سجل لـ بطل آسيا 2019 كل من جيوفنكو واللاعب هتان باهبري.

وجاءت تشكيلة الزعيم لـ مباراة اليوم مكونة من : “في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، في خط الدفاع :علي البليهي، جانج هيون سو، أمير كردي، محمد جحفلي، في خط الوسط: محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، في خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز، سباستيان جيوفنكو، كاريلو”.

ويتواجد في التشكيلة الاحتياطية كل من: “مدالله العليان، هتان باهبري، متعب المفرج، منصور البيشي، محمد الكنيدري”.