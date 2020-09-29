نهاية مباراة ليفربول ضد آرسنال بسقوط الجانرز بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ليفربول ضد آرسنال- منذ قليل- بفوز فريق ليفربول بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي موسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد آرسنال:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من نادي آرسنال، الذي تمكن من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الفرنسي ألكسندر لاكازيت بالدقيقة الخامسة والعشرين، بعد خطأ قاتل من المدافع الأسكتلندي أندرو روبيرتسون لاعب ليفربول.

ولم يستمر تقدم نادي آرسنال لفترة طويلة، حيث تعادل ليفربول بالدقيقة الثامنة والعشرين عبر السنغالي ساديو ماني بعد ارتداد الكرة من الألماني بيرند لينو حارس آرسنال.

وواصل فريق ليفربول ضغطه لإضافة الهدف الثاني، حتى تمكن أندرو روبيرتسون من تصحيح خطئه بإضافة الهدف الثاني للريدز في شباك آرسنال بالدقيقة الخامسة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد آرسنال، بتقدم فريق ليفربول بثنائية مقابل هدف.

الشوط الثاني من المباراة:

ومع بداية الشوط الثاني من المباراة، ضغط فريق آرسنال لإضافة الهدف الثاني ولكن دون فائدة في ظل إهدار الفرنسي لاكازيت للفرص الحقيقية.

وعاقب ليفربول، فريق آرسنال بإضافة الهدف الثالث عند حلول الدقيقة الثامنة والثمانين عبر اللاعب دييغو غوتا.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بثلاثية لهدف، ليُصبح رصيده 9 نقاط بالمركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نادي آرسنال عند ست نقاط بالمركز الخامس.

وكانت مباراة ليفربول ضد آرسنال، أُقيمت على ملعب “الأنفيلد” معقل فريق الريدز.

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