نهاية مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس بالسقوط بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، اليوم السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، بسقوط مانشستر يونايتد، بثلاثية مقابل هدف.

الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من فريق كريستال بالاس، حيث نجح اللاعب أندروس تاونسيند في إحراز الهدف الأول للفريق اللندني بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

ولم ينجح مانشستر يونايتد في العودة بالمباراة، لينتهي النصف الأول من اللقاء، بتقدم فريق كريستال بالاس بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني من لقاء مان يونايتد ضد كريستال بالاس، ضغط نادي مانشستر يونايتد بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، ولكن نجح كريستال بالاس في إضافة الهدف الثاني عبر الإيفواري ويلفريد زاها بالدقيقة الخامسة والسبعين.

ونجح اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك في تقليص الفارق لـ مانشستر يونايتد بإحرازه الهدف الأول للشياطين الحمر بالدقيقة الثمانين، ولكن الفرحة لم تدم طويلًا؛ حيث سجل كريستال بالاس ثالث الأهداف عبر ويلفريد زاها بالدقيقة السادسة والثمانين.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد كريستال بالاس ست نقاط بالمركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، أما نادي مانشستر يونايتد فتوقف رصيده عند صفر من النقاط في المركز الخامس عشر من جدول الدوري.

وقبل إقامة مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، كان نادي ليدز يونايتد نجح في الفوز على فريق فولهام برباعية مقابل ثلاثة أهداف، أما إيفرتون ففاز على ويست بروميتش آلبيون بخماسية مقابل هدفين.

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