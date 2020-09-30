نواف الأحمد يخاطب الكويتيين بعد أدائه القسم: نواجه تحديات خطيرة

المواطن - متابعة

أدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، في جلسة خاصة عقدها مجلس الأمة اليوم لتأدية القسم، ليصبح الأمير السادس عشر للكويت.

فيديو | كلمة أمير #الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمام مجلس الأمة الكويتي#الإخبارية pic.twitter.com/eF0WxZTXv1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2020

وقال أمير الكويت في نطق القسم: أقسم بالله العظيم، أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأزود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

وتابع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد: إن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد قدم الكثير لوطنه وأمته، ورحل عنا إلى الدار الآخرة رمزًا شامخًا من رموزنا الخالدين، نستذكر بكل الاعتزاز والاهتمام توجيهاته السديدة والتي ستظل نبراسًا هاديًا.

وأضاف: أعاهد الله والشعب وأعاهدكم أن أبذل كل جهدي لأمن واستقرار الكويت.

فيديو | الأمير نواف الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميراً لـ #الكويت خلفاً للشيخ صباح الأحمد #الإخبارية pic.twitter.com/593hyRppeM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2020

وخاطب أمير الكويت الشعب عقب آداء القسم وقال إن: الوطن يواجه ظروفًا دقيقة وتحديات خطيرة وتجاوزها يكون بوحدة الصف.

جدير بالذكر أنه وفقًا للمادة 60 من الدستور يؤدي الأمير اليمين الدستورية في جلسة خاصة بمجلس الأمة قبل ممارسة صلاحياته الدستورية.

والشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، أخ غير شقيق لأمير البلاد الراحل، وشغل منصب ولي العهد ونائب الأمير، وولد في 25 يونيو عام 1937 في فريج الشيوخ (موقع مجمع المثني حاليًّا) بمدينة الكويت.

ويعتبر نواف الأحمد الصباح النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ الراحل أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت منذ 1921 حتى 1950، حيث درس في مدارس الكويت المختلفة وهي مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في المدرسة الشرقية والمباركية، وواصل دراساته في أماكن مختلفة من الكويت، حيث تميز بالحرص على مواصلة تحصيله العلمي”، وعُين وليًّا للعهد في 7 فبراير 2006، بعد نحو شهر من تولي الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد حكم الكويت.

كما يُحسب له ضخ دماء جديدة في قطاع الشرطة، والاستفادة من طاقات الشباب في الجهاز، وهو متزوج من السيدة شريفة سليمان الجاسم وله أربعة أبناء وبنت واحدة.

شارك الخبر