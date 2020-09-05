نور الدين أمرابط يسترضي جماهير النصر ويكشف أسباب رمي قميصه

المواطن – الرياض

أثار ما قام به لاعب نادي النصر نور الدين أمرابط من رمي الـ “تي شيرت” الخاص بالنادي بعد خروجه من الملعب استياء الكثير من مشجعي النادي الذين رأوا أن ذلك فعل يستوجب العقوبة فيما ذهب البعض إلى أن اللاعب معروف بأخلاقه وأنه ربما هناك ما دفعه لذلك.

وكان اللاعب المغربي نور الدين أمرابط قد أقدم على إلقاء قميصه بعد خروجه من أرضية الملعب في المواجهة أمام نادي الاتحاد التي انتهت بالتعادل الايجابي ليرتفع رصيد نقاط الاتحاد إلى 32 نقطة بالمركز الحادي عشر في حين رفع نادي النصر رصيده الى 61 بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي.

أمرابط صاحب خلق

ودفاعا عن اللاعب قال المغرد “عاطف” :” مستحيل يطلع منه اي غلط.. لاعب كيبر باخلاقه قبل لعبه .. مرابط اخلاقه تفوق كثير من اللاعبين .. واكبر دليل تغريدته بعد المباراة على طول”

لكن المغرد “نورماندي” اعتبر أن هذا التصرف لا يليق وماكان ليحدث في ظروف أخرى قائلا :” الله يرحم عبدالرحمن بن سعود لو هو عايش ويسوي مرابط ذا الحركة قدامه كان محطه بالعقال في الملعب “.

العقوبة المستبعدة

وربط البعض بين العقوبة وبين هوية اللاعب ، مشيرين إلى أن كون اللاعب غير سعودي سيحميه من العقوبة فقال المغرد “ابو سلطان” :” لن يستطيع نادي النصر معاقبة مرابط لكن لو فعلها الغنام او اَي لاعب محلي سيعاقب أشد العقوبات “.

لكن وفي مقابل ذلك وجه البعض من المعجبين باللاعب أمرابط غير أنهم من المشجعين لنوادي أخرى دعوة للاعب للانضمام لفرق أخرى فقال المغرد “ابوفهد” :” تعال يا مرابط لنادي كبير مثل الاتحاد أو الهلال ترى بتنعز .. ترى النصر مقبرة النجوم لا يضحكون عليك”.

تدارك الموقف

ويبدو أن لاعب النصر أدرك وقع الصدمة على مشجعي وجماهير النادي فحاول أن يتدارك الموقف فكتب تغريدة على “تويتر” يوضح فيها ملابسات السلوك الذي قام به فقال : جمهور النصر العالمي الغالي.. انا كمنتمي لهذا الكيان الكبير احترق عندما اشعر باصابه خوفآ من عدم التشرف بتمثيل النادي خصوصا ببطولة اسيا وهوا حلمنا جميعنا ، لم ولن يصدر مني ما يسئ لحبي الكبير وكنت بحاله قلق رهيبه ولايمثل وضع التيشيرت بالصوره التي قد يتم تداولها بشكل مؤسف”.

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